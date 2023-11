Ny indsigt i Mars' evolutionære historie og potentiale for liv

NASAs InSight-mission til Mars har leveret banebrydende nye data, der afslører fascinerende detaljer om planetens indre struktur, som kaster lys over Mars' evolutionære historie og dens evne til at opretholde liv. Nylige resultater offentliggjort i tidsskriftet Nature tyder på, at Mars er pakket ind i et "tæppe" af smeltet silikat, der omgiver dens kerne, hvilket giver afgørende spor om planetens dannelse og transformation over tid.

I en seismisk analyse udført af et internationalt hold af forskere blev et tyndt lag af smeltede silikater opdaget mellem Mars' kappe og kerne. Dette smeltede lag indikerer, at Mars' kerne er mindre og tættere end tidligere estimeret, hvilket er tættere på linje med andre geofysiske data og vores forståelse af Mars-meteoritter. Det fungerer som et "varmetæppe", der forhindrer kernen i at afkøle og koncentrere varmegenererende radioaktive elementer.

Fraværet af et aktivt magnetfelt omkring Mars er af særlig interesse. Denne mangel på beskyttelse gør planeten sårbar over for de hårde solvinde, hvilket resulterer i tab af overfladevand og gør den ugæstfri for livet. De interne forskelle mellem Mars og Jorden, inklusive dette smeltede lag, kunne forklare, hvorfor Jorden har et beskyttende magnetfelt, som Mars mangler.

Ifølge Henri Samuel, hovedforfatter af forskningspapiret og en videnskabsmand ved det franske nationale center for videnskabelig forskning, har det smeltede lag vigtige konsekvenser for Mars' magnetfeltgenerering. Eksterne kilder, såsom energipåvirkninger eller kernebevægelse induceret af interaktioner med gamle satellitter, kan være nødvendige for magnetfeltdannelsen i Mars' tidlige historie.

Holdets resultater understøtter teorien om, at Mars engang var et smeltet hav af magma, der senere krystalliserede og efterlod et lag af silikatsmelte beriget med jern og radioaktive elementer i bunden af ​​sin kappe. Tilstedeværelsen af ​​disse lag har betydelige konsekvenser for vores forståelse af planetarisk evolution, herunder hvordan magnetiske felter genereres og opretholdes, hvordan planeter afkøles over tid, og hvordan dynamikken i deres indre ændrer sig.

Mens NASAs InSight-mission officielt blev afsluttet i december 2022, er analysen af ​​de indsamlede data i gang. Mens forskere som Vedran Lekic, medforfatter af papiret og professor i geologi ved University of Maryland, genundersøger tidligere modeller af Mars' struktur ved hjælp af seismologi, fortsætter de med at afdække ny indsigt. Disse opdagelser vil ikke kun forbedre vores forståelse af Mars, men også bidrage til fremtidige missioner til andre himmellegemer som månen og Venus.

FAQ

1. Hvad opdagede InSight-missionen om Mars?

InSight-missionen afslørede tilstedeværelsen af ​​et smeltet silikatlag, der vikler sig rundt om Mars' kerne, hvilket giver indsigt i planetens dannelse og udvikling.

2. Hvorfor er det smeltede lag vigtigt?

Det smeltede lag fungerer som et "varmetæppe", der forhindrer kernen i at afkøle og koncentrere varmegenererende radioaktive elementer. Dens tilstedeværelse hjælper med at forklare, hvorfor Mars mangler et aktivt magnetfelt.

3. Hvilke konsekvenser har fraværet af et magnetfelt for Mars?

Uden et beskyttende magnetfelt er Mars modtagelig for hårde solvinde, hvilket forårsager tab af overfladevand og gør det ugæstfrit for livet.

4. Hvad forårsagede forskellene i magnetfeltgenerering mellem Jorden og Mars?

Mars' indre struktur, inklusive det smeltede lag, tyder på, at eksterne kilder såsom energipåvirkninger eller interaktioner med gamle satellitter kan have spillet en rolle i Jordens magnetfeltdannelse.

5. Hvordan bidrager disse fund til vores viden om planetarisk evolution?

At forstå tilstedeværelsen af ​​det smeltede lag og dets indvirkning på magnetfeltgenerering giver indsigt i, hvordan planeter afkøles over tid, og hvordan deres indre dynamik ændrer sig.

kilder:

Natur: https://www.nature.com/articles/s41586-023-06601-8