Et 8 milliarder år gammelt radioudbrud kunne hjælpe med at løse mysteriet om universets manglende sag

Forskere har lavet et betydeligt gennembrud i forståelsen af ​​mysteriet om universets manglende stof. En 8 milliarder år gammel Fast Radio Burst (FRB), den ældste og fjerneste nogensinde observeret, stammer fra kolliderende galakser. Denne FRB, betegnet FRB 20220610A, blev detekteret af Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) i det vestlige Australien.

FRB'er er korte udbrud af radiobølger, der varer i millisekunder, hvor deres oprindelse forbliver ukendt. Imidlertid kunne denne rekordstore FRB, der kommer fra fusionerende galakser, hjælpe med at kaste lys over oprindelsen af ​​disse mystiske udbrud. Udbruddet frigav lige så meget energi på millisekunder, som solen producerer på 30 år.

Det manglende stof i universet henviser til, at halvdelen af ​​det forventede stof er uopdagelig. Dette manglende stof, sammensat af atomer kaldet baryoner, er ikke mørkt stof, men snarere "almindeligt" stof, der er tyndt fordelt mellem galakser. Nuværende teknikker er ineffektive til at opdage dette stof, fordi det er så diffust og varmt.

Forskere, herunder den afdøde australske astronom Jean-Pierre 'J-P' Macquart, har undersøgt brugen af ​​FRB'er som et værktøj til at opdage denne uhåndgribelige sag. Når FRB'er rejser over store afstande, spredes deres stråling af det manglende stof. Denne spredning gør det muligt for videnskabsmænd at måle universets tæthed og lokalisere det manglende baryoniske stof.

Holdets forskning bekræfter Macquart-relationen, som viser, at jo længere væk en FRB er, jo mere diffus gas afslører den mellem galakser. Med omkring 50 FRB'er i øjeblikket sporet tilbage til deres kilder, forventer videnskabsmænd, at tusindvis flere vil blive opdaget i fremtiden. De kommende Square Kilometer Array (SKA) teleskoper i Australien og Sydamerika, samt Extremely Large Telescope (ELT) i Chile, vil give yderligere indsigt i oprindelsen af ​​FRB'er og universets struktur.

Forskningen fra ASKAP-teamet blev offentliggjort i tidsskriftet Science, der fremhæver potentialet af FRB'er til at forstå det manglende stof og universets sammensætning.

