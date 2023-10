Ny forskning afslører, hvordan planter kommunikerer og forsvarer sig mod insekter

Forskning udført af et hold ledet af professor Masatsugu Toyota ved Saitama University i Japan har kastet lys over de mekanismer, hvormed planter kommunikerer og aktiverer forsvarsreaktioner mod insektangreb. Undersøgelsen, offentliggjort i Nature Communications, fokuserede på rollen af ​​flygtige organiske forbindelser (VOC'er), der frigives af planter, når de er beskadiget af insekter eller mekanisk.

Planter frigiver VOC'er til atmosfæren, når de bliver såret af insekter, og tjener som faresignaler for naboplanter. Som svar aktiverer disse ubeskadigede planter forsvarsmekanismer for at beskytte sig selv. Dette fænomen med luftbåren kommunikation mellem planter gennem VOC'er er blevet observeret i over 30 forskellige plantearter. Imidlertid er de molekylære mekanismer, der ligger til grund for opfattelsen af ​​VOC'er og induktionen af ​​forsvarsresponser, forblevet uklare.

Ved hjælp af innovativt udstyr og fluorescerende billeddannelse i realtid visualiserede forskerholdet udbrud af fluorescens i en sennepsplanteart kaldet Arabidopsis thaliana efter eksponering for VOC'er udsendt af insektbeskadigede planter. Ved at overvåge ændringer i intracellulær calciumkoncentration var forskerne i stand til at observere, hvordan planter optager og reagerer på VOC'er.

Holdet opdagede, at to specifikke VOC'er, (Z)-3-hexenal og (E)-2-hexenal, begge seks-carbon aldehyder kendt som grønne blade flygtige (GLV'er), inducerer calciumsignaler i Arabidopsis planter. Disse GLV'er er luftbårne kemikalier, der udsendes af planter, når de er beskadiget af mekaniske kræfter eller planteædere. Når de udsættes for disse VOC'er, opregulerede Arabidopsis-planter forsvarsrelaterede gener.

For yderligere at forstå forholdet mellem calciumsignaler og forsvarsreaktioner behandlede forskerne Arabidopsis-planter med calciumkanalhæmmere og chelateringsmidler. Hæmningen af ​​calciumsignaler resulterede i undertrykkelse af forsvarsrelateret geninduktion, hvilket giver bevis for, at Arabidopsis opfatter GLV'er og aktiverer forsvarsreaktioner på en calciumafhængig måde.

Denne forskning giver ny indsigt i, hvordan planter kommunikerer og forsvarer sig mod insektangreb. Forståelsen af ​​disse molekylære mekanismer kan potentielt anvendes til at udvikle nye strategier for plantebeskyttelse og skadedyrsbekæmpelse.

kilder:

– Kildeartikel: Nature Communications

– Arabidopsis: En slægt af små blomstrende planter i sennepsfamilien

– Flygtige organiske forbindelser (VOC'er): Gasformige organiske stoffer, der let fordamper ved stuetemperatur

– Green Leaf Volatile (GLV'er): VOC'er, der udsendes af planter ved beskadigelse, med karakteristiske græsklædte lugte