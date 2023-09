Ny opdagelse: Et lille sort hul fortærer en sollignende stjerne i en nærliggende galakse

University of Leicester astronomer har gjort en banebrydende opdagelse af en stjerne, der ligner vores sol, der gradvist bliver fortæret af et lille sort hul. Stjernen, kaldet Swift J0230, er placeret i den nærliggende galakse 2MASX J02301709+2836050, cirka 500 millioner lysår væk fra Mælkevejen. Dette fund giver et "missing link" i vores forståelse af sorte huller og deres forstyrrelse af kredsende stjerner.

Astronomerne opdagede stjernen gennem en lys røntgenstråle, der stammer fra centrum af galaksen ved hjælp af et nyt værktøj udviklet til Neil Gehrels Swift Observatory. Yderligere observationer afslørede, at Swift J0230 ville skinne klart i 7-10 dage, før den brat slukkede og gentog denne cyklus hver 25. dag.

Denne adfærd falder mellem to typer af udbrud, der typisk er forbundet med sorte hul-interaktioner: kvasi-periodiske udbrud og periodiske nukleare transienter. Swift J0230's emissioner forekommer regelmæssigt, hvilket tyder på, at den bygger bro mellem de to typer udbrud.

Baseret på modeller udviklet til lignende begivenheder, fastslog forskerne, at Swift J0230 repræsenterer en stjerne, der i størrelse ligner vores sol, der kredser om et sort hul med lav masse i midten af ​​sin galakse. Da stjernens kredsløb bringer den tæt på det sorte huls intense tyngdekraft, trækkes materiale svarende til tre Jorder fra stjernens atmosfære og varmes op, når det falder ned i det sorte hul. Denne proces frigiver en betydelig mængde røntgenstråler.

Hovedforfatteren af ​​undersøgelsen, Dr. Phil Evans, udtalte, at dette er den første observation af en sollignende stjerne, der gentagne gange bliver makuleret og fortæret af et sort hul med lav masse. Opdagelsen af ​​disse "gentagne, delvise tidevandsafbrydelser"-hændelser giver værdifuld indsigt i de involverede typer objekter og deres hyppighed.

Forskerne vurderer, at det sorte hul, der er ansvarlig for at fortære Swift J0230, er mellem 10,000 og 100,000 gange vores sols masse, hvilket er relativt lille sammenlignet med supermassive sorte huller, der typisk findes i centrum af galakser. Undersøgelsen fremhæver potentialet for at afdække flere objekter som Swift J0230 ved hjælp af nye transientdetektionsværktøjer.

Samlet set fremmer denne nye opdagelse væsentligt vores forståelse af samspillet mellem sorte huller og kredsende stjerner, og kaster lys over det spændende fænomen med stjerneødelæggelse af sorte huller med lav masse.

kilder:

– University of Leicester (Pressemeddelelse)

– Nature Astronomy (Journalartikel)