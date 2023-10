Spektakulær solformørkelse for at blænde sky-watchere over hele USA

En spektakulær solformørkelse vil være synlig over hele det kontinentale USA i denne weekend, og giver folk fra kyst til kyst chancen for at overvære et sjældent astronomisk fænomen. Arrangementet finder sted på lørdag, og heldige sky-watchers i ni stater vil have mulighed for at se en sjælden "ring af ild" på himlen.

Beboere i Oregon, Nevada, Utah, New Mexico og Texas, såvel som dele af Californien, Idaho, Colorado og Arizona, vil opleve, at månen næsten dækker solen fuldstændigt og skaber en brændende, orangefarvet ring omkring månens skygge . I andre stater vil seerne blive behandlet med en delvis solformørkelse, hvor månen kun skjuler en del af solen.

Solformørkelser opstår, når månen passerer foran solen og blokerer dens lys. Denne lørdags begivenhed er en ringformet solformørkelse, hvilket betyder, at månen vil skabe en ringformet effekt omkring sin skygge.

Det er vigtigt at bemærke, at folk aldrig bør stirre direkte på solen under en solformørkelse, selv når den er delvist dækket af månen. Der kræves specielle formørkelsesbriller eller nålehulsprojektorer for sikkert at se solformørkelser og forhindre øjenskader.

På lørdag vil sky-watchers langs en omkring 125-mile bred sti fra Oregon til Texas og gennem Central- og Sydamerika være i stand til at se den fulde "ring af ild"-effekt. De fleste mennesker i Nordamerika uden for denne sti vil se en delvis formørkelse.

Begivenheden i Oregon begynder kl. 8:06 PT med starten på en delvis formørkelse. Perioden med maksimal dækning og "ring of fire"-effekten vil vare cirka 5 minutter kl. 9:18 PT i Eugene, Oregon. Andre steder langs den ringformede vej vil opleve maksimal dækning på forskellige tidspunkter.

Denne weekends solformørkelse er meget ventet på grund af dens sjældenhed og dens vej gennem det kontinentale USA. Den næste ringformede solformørkelse, der vil krydse en del af USA, forventes først i juni 2039, og den vil kun passere gennem Alaska. Den næste ringformede solformørkelse, der krydser det sammenhængende USA, finder ikke sted før februar 2046.

Tilskuere rådes til at tage forholdsregler og gøre brug af det rigtige visningsudstyr for at nyde denne himmelske begivenhed sikkert.

Definitioner:

Solformørkelse: En himmelsk begivenhed, der opstår, når månen passerer foran solen og helt eller delvist blokerer dens lys.

Ringformet solformørkelse: En type solformørkelse, hvor månen ikke helt dækker solen, hvilket resulterer i en ringformet effekt.

Path of ringarity: Den smalle sti, langs hvilken den ringformede solformørkelse er synlig.

Kilde: NASA