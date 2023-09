Undersøgelse viser, at gener nedarvet fra neandertalere øger COVID-19-sværhedsgraden

En ny undersøgelse udført af forskere fra Italiens Mario Negri Institut for Farmakologisk Forskning har afsløret, at personer, der oplevede alvorlige tilfælde af COVID-19, var mere tilbøjelige til at besidde specifikke gener, som de har arvet fra neandertalere. Undersøgelsen fokuserede på provinsen Bergamo, som var epicentret for pandemien i Italien.

Forskningen, offentliggjort i tidsskriftet iScience, fandt, at en betydelig del af det menneskelige genom var forbundet med risikoen for at få COVID-19 og udvikle alvorlige symptomer, især blandt beboere i de hårdest ramte områder. Undersøgelsen involverede 1,200 deltagere, og analysen viste, at tre af de seks gener i en region på kromosom 3 var forbundet med øget modtagelighed for svær COVID-19. Disse gener omfatter CCR9 og CXCR6, som spiller en rolle i aktiviteten af ​​hvide blodlegemer og betændelse under infektioner, samt LZTFL1, som regulerer udviklingen og funktionen af ​​luftvejsceller.

Forskerne bemærkede, at det fortsat er uklart, hvilket gen blandt de tre, der spiller den vigtigste rolle. Derudover identificerede undersøgelsen 17 nye genomiske regioner, der kan være forbundet med alvorlig sygdom eller risiko for infektion.

Et særligt interessant fund af undersøgelsen var, at tre af de seks gener forbundet med COVID-19-sværhedsgraden er blevet arvet fra neandertalere, specifikt fra Vindija-genomet opdaget i Kroatien. Selvom disse gener måske engang har beskyttet neandertalere, forårsager de nu en overdreven immunreaktion hos moderne mennesker, hvilket fører til mere alvorlig sygdom.

Undersøgelsen afslørede også, at personer med neandertaler-haplotypen havde en signifikant højere risiko for at udvikle alvorlig COVID-19, kræve intensiv pleje og have behov for mekanisk ventilation sammenlignet med dem uden denne genetiske arv. Tilstedeværelsen af ​​neandertaler-haplotypen var også forbundet med en højere grad af alvorlige tilfælde blandt førstegradsslægtninge.

Denne undersøgelse giver yderligere bevis på den rolle, som genetik spiller i bestemmelsen af ​​COVID-19-alvorligheden. Forståelse af disse genetiske faktorer kan potentielt hjælpe med at identificere individer, der kan være mere modtagelige for alvorlig sygdom, og sikre, at passende indgreb er på plads.

