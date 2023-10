NASA-astronauter forsinker rumvandring efter kølevæskelækage på den internationale rumstation

To astronauter, der er planlagt til at gennemføre en rumvandring uden for den internationale rumstation (ISS), har fået deres mission udskudt på grund af en kølevæskelækage. NASA-astronaut Loral O'Hara og European Space Agency-astronaut Andreas Mogensen planlagde at indsamle mikroorganismer som en del af et eksperiment under rumvandringen.

NASA rapporterede, at en reserveradiator på ISS's Nauka multifunktionelle laboratoriemodul begyndte at lække kølevæske den 6. oktober, hvilket ændrede miljøet omkring ISS. Selvom kølevæsken ikke er giftig eller farlig for besætningen, analyserer missionsingeniører lækagen og dens påvirkning for at sikre, at små spor af stoffet ikke kommer ind i interne systemer, hvilket kan føre til nedbrydning af udstyr over tid.

Kølevæskelækagen påvirkede ikke kun O'Hara og Mogensens rumvandring, men forsinkede også en anden rumvandring, der var planlagt for O'Hara og NASA-astronauten Jasmin Moghbeli. Denne kommende mission, som nu finder sted den 30. oktober, er bemærkelsesværdig, da det vil være den fjerde rumvandring udelukkende for kvinder i historien.

Den første kvindelige rumvandring fandt sted i 2019 med NASA-astronauterne Jessica Meir og Christina Koch. Det tog mere end 20 år, før ISS fungerede i lavt kredsløb om Jorden, før denne milepæl blev nået. Nu vil O'Hara og Moghbeli have mulighed for at fortsætte denne historiske tradition ved at tilbringe seks en halv time uden for ISS, fjerne elektronikudstyr og udskifte solcellepanelets hardware.

Ud over de forsinkede rumvandringer er to russiske kosmonauter, Oleg Kononenko og Nikolai Chub, planlagt til at gennemføre en rumvandring den 25. oktober for at udføre vedligeholdelsesopgaver for Roscosmos uden for ISS.

Indsamlingen af ​​mikroorganismer af O'Hara og Mogensen vil nu finde sted under en senere rumvandring, udpeget som Spacewalk 90.

