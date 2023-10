Hurtig kollektiv bevægelse af jernatomer opdaget i jordens indre kerne

En nylig undersøgelse udført af University of Texas i Austin og samarbejdspartnere i Kina har afsløret hurtig "kollektiv bevægelse" af jernatomer i Jordens indre kerne. Denne opdagelse kan forklare den uventede blødhed af kernen observeret i seismiske data og har betydelige implikationer for forståelsen af ​​genereringen af ​​Jordens magnetfelt.

Jordens faste indre kerne er sammensat af jernatomer, der er tæt pakket sammen under ekstreme tryk. Undersøgelsen fandt dog, at visse grupperinger af jernatomer i den indre kerne er i stand til at bevæge sig hurtigt og samtidig bevare jernets overordnede struktur. Denne bevægelse, der omtales som "kollektiv bevægelse", kan sammenlignes med middagsgæster, der skifter plads ved et bord.

Resultaterne af denne undersøgelse, som kombinerede laboratorieforsøg og teoretiske modeller, tyder på, at atomerne i den indre kerne er mere mobile end tidligere antaget. Dette kunne give en forklaring på forskellige spændende egenskaber ved den indre kerne, som har undret videnskabsmænd i årevis. Det kan også give indsigt i den indre kernes rolle i at generere Jordens magnetfelt.

Hovedforfatter Jung-Fu Lin, professor ved UT Jackson School of Geosciences, udtalte: "Nu ved vi om den grundlæggende mekanisme, der vil hjælpe os med at forstå de dynamiske processer og udviklingen af ​​Jordens indre kerne."

Forskerne brugte en lille jernplade og højhastighedsprojektiler til at simulere de ekstreme forhold i Jordens indre kerne i laboratoriet. Dataene indsamlet fra disse eksperimenter blev derefter brugt i en maskinlærende computermodel til at studere adfærden af ​​atomer i den indre kerne. Forskerne udvidede modellens skala til at omfatte omkring 30,000 atomer, hvilket gav dem mulighed for at observere grupper af atomer, der bevæger sig, mens de bibeholder den sekskantede struktur.

Undersøgelsen behandler også den overraskende blødhed af den indre kerne, der er observeret i seismiske målinger. Forskerne foreslår, at den øgede atombevægelse opdaget i denne undersøgelse kan forklare, hvorfor den indre kerne virker mindre stiv og mere formbar end forventet under sådanne pres.

Forståelse af jernatomers bevægelse i den indre kerne er afgørende, fordi omkring halvdelen af ​​den energi, der genererer Jordens magnetfelt, kan henføres til den indre kerne. Denne nye indsigt i aktiviteten på atomare skala i den indre kerne kan bidrage til fremtidig forskning i energiproduktion og varmefordeling i kernen, samt dynamikken i den ydre kerne.

Undersøgelsen, med titlen "Kollektiv bevægelse i hcp-Fe ved jordens indre kerneforhold," blev offentliggjort i Proceedings of the National Academy of Sciences den 2. oktober 2023.

