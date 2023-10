Det presserende behov for standardisering og kvalitetskontrol i stamcelleforskning

En taskforce af forskere organiseret af International Society for Stem Cell Research (ISSCR) har understreget behovet for standardisering og kvalitetskontrol inden for stamcelleforskning. På trods af, at forskere kun har indsendt deres bedste og mest velkarakteriserede cellelinjer til stamcellebanker, har det vist sig, at over en tredjedel af indsendte cellelinjer fejler kvalitetstestning.

Som svar på dette problem har taskforcen, ledet af Jack Mosher, udviklet et 75-siders sæt standarder til at vejlede videnskabelig forskning ved hjælp af pluripotente og vævsstamceller. Dokumentet behandler forskellige problemer, herunder registrering af en unik identifikator for cellelinjer, overholdelse af donorsamtykkeregler og forebyggelse af kontaminering og tilfældige mutationer. Den indeholder også en tjekliste for rapporteringspraksis, som forskere kan bruge, før de indsender papirer.

Standarderne blev udviklet over en periode på to år og involverede input fra adskillige videnskabsmænd. Mosher og hans kolleger har publiceret en sammenfattende artikel i Stem Cell Reports, ISSCRs tidsskrift, for at beskrive denne indsats.

I et interview med Spectrum fremhæver Mosher behovet for disse standarder og udtaler, at der har været en voksende bekymring for stringens og reproducerbarhed inden for stamcelleforskning. Standarderne har til formål at øge gennemsigtigheden og i sidste ende forbedre kvaliteten af ​​videnskabelig forskning.

Implementeringen af ​​disse standarder indebærer implementering af bedste praksis for brugen af ​​stamceller. Mosher understreger, at der ikke er nye begreber i dokumentet, men derimod fokus på bevidsthed og gennemsigtighed. Selvom håndhævelse ikke er et begreb, der bruges, har flere tidsskrifter udtrykt interesse for at vedtage tjeklisten i standarddokumentet.

Det videnskabelige samfund har reageret positivt på standarderne, og der er modtaget feedback under konferencepræsentationer. Mosher opfordrer til yderligere feedback for at forbedre standarderne, da området for stamcelleforskning er dynamisk og i konstant udvikling.

I forhold til autismeforskning er standarderne designet til at give anbefalinger til alle, der bruger voksent væv eller pluripotente stamceller, uanset den specifikke sygdom eller celletype, der undersøges. De sigter mod at sikre sammenhæng og pålidelighed i stamcelleforskning på tværs af forskellige discipliner.

Afslutningsvis adresserer ISSCRs standarder for stamcelleforskning det presserende behov for standardisering og kvalitetskontrol på området. Ved at implementere bedste praksis og øge gennemsigtigheden sigter disse standarder på at forbedre validiteten og reproducerbarheden af ​​videnskabelig forskning ved hjælp af stamceller.

