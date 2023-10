NASA's Quesst-mission udsætter første flyvning til 2024 på grund af tekniske udfordringer

NASAs Quesst-mission, som har til formål at skabe et stille supersonisk fly, har annonceret udsættelsen af ​​sin første flyvning til 2024. Missionens eksperimentelle fly, kendt som X-59, er et samarbejde mellem NASA-forskere og Lockheed Martin Skunk Works, den primære entreprenør.

X-59 er et one-of-a-kind fly, der inkorporerer en kombination af ny teknologi og eksisterende komponenter fra forskellige fly, herunder F-16's landingsstel og F-15's liv-understøttende system. Dens formål er at demonstrere evnen til at flyve med supersoniske hastigheder uden at skabe den forstyrrende soniske boom, der traditionelt er forbundet med sådanne flyvninger.

På trods af missionens oprindelige plan om at gennemføre sin første flyvning i 2023, stødte Quesst-holdet på flere tekniske udfordringer, der nødvendiggjorde en forsinkelse. Holdet kræver ekstra tid til at integrere forskellige systemer i flyet og sikre deres kompatibilitet. Derudover arbejder de på at løse problemer med de sikkerhedsredundante computere, der er ansvarlige for at kontrollere flyets funktioner.

At skabe et stille supersonisk fly udgør betydelige teknologiske og tekniske forhindringer. Quesst-missionen har til formål at løse disse udfordringer og udvikle en ny generation af fly, der kan revolutionere kommerciel flyrejse. X-59's vellykkede flyvning vil bane vejen for fremtidige supersoniske rejser ved at reducere støjen forbundet med at bryde lydmuren.

Det er afgørende at bemærke, at på trods af forsinkelsen, forbliver NASA forpligtet til Quesst-missionen og fremme af supersonisk teknologi. Holdet fortsætter sit flittige arbejde for at overvinde disse tekniske forhindringer og sikre en vellykket og sikker første flyvning i 2024.

Definitioner:

– Supersonisk: relaterer til eller angiver en hastighed, der er større end lydens.

– Sonisk bom: lyden, der produceres på jordniveau af chokbølgen forårsaget af et fly, der flyver med supersonisk hastighed.

