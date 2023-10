Den kendte astrofysiker og miljøforkæmper, Hubert Reeves, går bort i en alder af 91

Den kendte Quebec-astrofysiker, miljøforsker og forfatter Hubert Reeves døde den 13. oktober 2023 i en alder af 91. Hans søn, Benoit Reeves, annoncerede sin fars bortgang på sociale medier. Hyldest til Reeves strømmede ind på sociale netværk, hvor Quebecs premierminister François Legault beskrev ham som en fremragende astrofysiker, der hjalp menneskeheden med at forstå dens plads i universet.

Gennem hele sin karriere ydede Reeves betydelige bidrag til astrofysikken. Han hjalp med at udvikle teorien om oprindelsen af ​​lithium, beryllium og bor, samt studerede termonukleære reaktioner i stjerner. Hans arbejde tog ham til forskellige lande, og han modtog adskillige prestigefyldte priser, herunder Albert Einstein- og Samuel de Champlain-priserne. Reeves blev anerkendt som en af ​​de førende astrofysikere i sin generation og forfattede over 40 bøger og hundredvis af publikationer.

Reeves var passioneret omkring at dele universets vidundere med andre. Han skabte shows og skrev populærvidenskabelige bøger, såsom "Tålmodighed dans l'azur" og "Poussière d'étoile." Til ære for hans dedikation til at popularisere videnskab er der en årlig canadisk konkurrence opkaldt efter ham for den bedste populærvidenskabelige bog.

Født i Montreal den 13. juli 1932, udviklede Reeves en fascination for videnskab i en ung alder. Under den stille revolution tjente han som professor ved Université de Montréal, men forfulgte til sidst muligheder i udlandet på grund af skuffelse over det videnskabelige samfund i Quebec's nationalisme. I sine erindringer beskrev Reeves sit arbejde med vurderingen af ​​forekomsten af ​​tung brint før dannelsen af ​​de første stjerner som et af de bedste beviser på eksistensen af ​​Big Bang.

Bortset fra hans bidrag til astrofysik var Reeves en indædt forsvarer af miljøet. Han blev præsident for aktivistorganisationen Humanité et Biodiversité i 2001 og forblev dens ærespræsident indtil hans bortgang. For ham var astronomi og økologi forbundne, hvilket begge fremhævede historien om vores eksistens og truslerne mod vores fremtid.

Reeves var ikke kun dedikeret til videnskab og miljø, men havde også en kærlighed til natur og kunst. Han fandt trøst i sit hjem i den franske landsby Malicorne og satte pris på universets skønhed gennem kunst og musik.

I lyset af sin egen dødelighed udtrykte Reeves et ønske om en yndefuld exit, der ligner en ballerina, der forlader scenen. Hans dybe beklagelse var ikke at kunne fortsætte med at udforske kosmos.

Med hans bortgang har det videnskabelige samfund, Quebec og verden mistet et strålende sind, en lidenskabelig fortaler for miljøet og en elsket skikkelse, der satte et uudsletteligt præg på forståelsen af ​​menneskeheden og universet.

kilder:

– Den canadiske presse