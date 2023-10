Webb-rumteleskopet observerer kvarts nanokrystaller i atmosfæren på Exoplanet WASP-17 b

Forskere, der bruger NASAs James Webb-rumteleskop, har gjort en spændende opdagelse i de høje skyer på exoplaneten WASP-17 b. For første gang er beviser for kvartsnanokrystaller, i form af silicapartikler, blevet påvist i en exoplanetatmosfære. Denne banebrydende observation blev muliggjort med MIRI (Webb's Mid-Infrared Instrument).

WASP-17 b, også kendt som Ditsö̀, er en varm gaskæmpe beliggende cirka 1,300 lysår væk fra Jorden i stjernebilledet Scorpius. Den kredser om sin stjerne i en utrolig tæt afstand og fuldfører et helt kredsløb på kun 3.7 jorddage. Med et volumen mere end syv gange Jupiters volumen og en masse mindre end halvdelen af ​​Jupiter er WASP-17 b en usædvanlig stor og hævet planet. Dens forlængede atmosfære og korte omløbstid gør den til en ideel kandidat til observation ved hjælp af transmissionsspektroskopi.

Ved hjælp af MIRIs lavopløsningsspektrograf indsamlede forskere over 1,275 målinger under transit af WASP-17 b, før, under og efter begivenheden. Ændringen i lysstyrke af 28 bølgelængdebånd af mellem-infrarødt lys blev målt, hvilket gjorde det muligt for astronomer at beregne mængden af ​​lys, der blokeres af planetens atmosfære. Det resulterende transmissionsspektrum afslørede et tydeligt træk omkring 8.6 mikron, hvilket indikerer tilstedeværelsen af ​​silicapartikler i skyerne.

Dette markerede den første identifikation af SiO2 i en exoplanet og den første identifikation af enhver specifik skyart i en transiterende exoplanet. Detekteringen af ​​kvarts nanokrystaller giver værdifuld indsigt i sammensætningen af ​​exoplanetatmosfærer og deres vejrmønstre.

James Webb-rumteleskopet åbner med sin overlegne følsomhed og evne til at måle subtile effekter fra store afstande nye døre i vores forståelse af fjerne verdener. Denne opdagelse fremhæver mulighederne i Webbs instrumenter og baner vejen for yderligere udforskning af exoplanetatmosfærer.

kilder:

– NASA: National Aeronautics and Space Administration

– James Webb-rumteleskopet

– University of Bristol