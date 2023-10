Astronomer opdager silicakrystaller i atmosfæren på Exoplanet WASP-17b

By

Astronomer har gjort en spændende opdagelse ved hjælp af James Webb-rumteleskopet: For første gang har de opdaget små kvartskrystaller, der indeholder silica i atmosfæren på en exoplanet. Exoplaneten, kaldet WASP-17b, er en brændende varm gasgigant og en sandsynlig kilde til disse silicananopartikler.

Silica er et almindeligt mineral, der findes på Jorden og er kendt for sin tilstedeværelse i strandsand samt dets anvendelse i glasproduktion. Forskerne mener, at silicakrystallerne i atmosfæren i WASP-17b hvirvler rundt i dens skyer.

Opdagelsen af ​​silica på en exoplanet giver astronomer værdifuld indsigt i sammensætningen og naturen af ​​disse fjerne verdener. Det rejser også spørgsmål om betingelserne for dannelsen af ​​sådanne krystaller i en gasgigants ekstreme miljø.

James Webb-rumteleskopet er det største og mest kraftfulde rumteleskop, der nogensinde er bygget. Dens avancerede egenskaber gør det muligt for forskere at observere himmellegemer med hidtil uset klarhed og detaljer. Ved at studere atmosfæren på exoplaneter kan astronomer lære mere om deres kemiske sammensætning og potentielt identificere tegn på beboelighed.

Denne opdagelse af silicakrystaller på WASP-17b er et væsentligt skridt fremad i vores forståelse af exoplaneter. Det fremhæver mangfoldigheden og kompleksiteten af ​​disse fjerne verdener og åbner nye veje til at studere deres atmosfærer.

kilder:

– CNN (kildeartikel)