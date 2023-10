Astronomer opdager små kvartskrystaller i atmosfæren på Exoplanet WASP-17b

Astronomer, der bruger James Webb-rumteleskopet, har gjort en spændende opdagelse. For første gang nogensinde har de opdaget bittesmå kvartskrystaller indeholdende silica i atmosfæren på en exoplanet. Exoplaneten, kendt som WASP-17b, er en gasgigant beliggende 1,300 lysår fra Jorden.

Tidligere observationer fra Hubble-rumteleskopet indikerede tilstedeværelsen af ​​aerosoler, eller bittesmå partikler, i atmosfæren af ​​WASP-17b. Forskerne forventede dog ikke, at disse aerosoler var lavet af kvarts. Silica, hovedbestanddelen af ​​kvarts, er et almindeligt mineral, der findes på Jorden og bruges til at fremstille glas.

Detektionen blev foretaget ved hjælp af det midt-infrarøde instrument på Webb-teleskopet. Forskerne var begejstrede for opdagelsen, da de forventede at finde magnesiumsilikater i stedet for kvarts. Magnesiumsilikater er tidligere blevet påvist i exoplanetatmosfærer, men kvarts er et nyt fund.

Tilstedeværelsen af ​​kvarts i WASP-17bs atmosfære kunne hjælpe videnskabsmænd med bedre at forstå de materialer, der danner planetariske miljøer, der er forskellige fra vores egne. De højtliggende skyer på planeten, hvor kvartsnanopartiklerne blev fundet, er formet af ekstreme forhold. Med temperaturer på omkring 2,700 grader Fahrenheit og tryk en tusindedel af, hvad vi oplever på Jordens overflade, kan faste krystaller dannes direkte fra gas uden først at gå gennem en flydende fase.

WASP-17b er tidevandslåst til sin stjerne, hvilket betyder, at den ene side altid vender mod stjernen og oplever brændende temperaturer, mens den anden side forbliver køligere. Forskerne spekulerer i, at kvartspartiklerne hvirvler rundt i exoplanetens atmosfære, drevet af højhastighedsvinde.

Opdagelsen af ​​kvartskrystaller i atmosfæren af ​​WASP-17b giver værdifuld indsigt i sammensætningen af ​​varme gasgiganter som den. Ved at forstå de forskellige materialer, der findes i exoplanetatmosfærer, kan forskerne få en bredere forståelse af deres overordnede sammensætning, og hvordan de former deres miljøer.

James Webb-rumteleskopets følsomme detektioner revolutionerer vores forståelse af exoplaneter og deres atmosfæriske forhold. Ved at afsløre nye detaljer om exoplaneter kan forskere uddybe vores forståelse af universet og de forskellige miljøer, der eksisterer uden for vores eget solsystem.

kilder:

– [The Astrophysical Journal Letters](https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ac04c3)

- CNN