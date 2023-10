Nobelprisen i kemi 2023: Opdagelsen og syntesen af ​​kvanteprikker

Nobelprisen i kemi 2023 er blevet tildelt tre videnskabsmænd for deres banebrydende arbejde med opdagelsen og syntesen af ​​kvanteprikker. Egenskaberne af disse nanopartikler, som udsender lys ved forskellige bølgelængder afhængigt af deres størrelse, blev optrevlet af fysisk kemiker Louis Brus. I en nylig samtale med The Conversation Weekly podcast diskuterede Brus sin utilsigtede opdagelse og den efterfølgende virkning af kvanteprikker.

Da han arbejdede på Bell Labs i 1980'erne, faldt Brus over kvanteprikker, mens han studerede opløsninger af halvlederpartikler kaldet kolloider. Ved at rette lasere mod disse kolloider bemærkede han, at de udsendte farver ikke var konsistente. Dette fik ham til at udforske de unikke ændringer i spektret og egenskaberne af partiklerne selv, når de var af en meget lille størrelse.

Kvanteprikker er nanokrystaller, der absorberer lys og genudsender det ved forskellige bølgelængder afhængigt af deres størrelse. Selvom de er mindre end bølgelængden af ​​synligt lys og ikke kan ses under et optisk mikroskop, kan de observeres ved hjælp af specialiserede mikroskoper såsom elektronmikroskoper. For at demonstrere dem kan der bruges farvestrålende glasflasker med opløsninger indeholdende kvanteprikker i forskellige størrelser.

Interessant nok var Brus uvidende om de tidligere observationer af kvanteprikker lavet af den russiske videnskabsmand Alexei Ekimov. På grund af den kolde krig blev Ekimovs forskning udelukkende offentliggjort på russisk, og han var ude af stand til at rejse til Vesten for at diskutere sine resultater. Det var først efter en tilfældig opdagelse af Ekimovs artikler i den teknologiske litteratur, at Brus nåede ud til ham, og de mødtes til sidst under Glasnost-æraen i slutningen af ​​1980'erne.

Produktionen og stabiliteten af ​​kvanteprikker udgjorde udfordringer i starten, men Moungi Bawendi, en anden prismodtager af Nobelprisen, adresserede dette problem i 1990'erne. Siden da har kvanteprikker fundet anvendelse på forskellige områder, især inden for biologisk billeddannelse. De er blevet brugt af biokemikere til at kortlægge celler og organer ved at knytte dem til andre molekyler. Desuden har de været medvirkende til tumordetektion og kirurgisk vejledning.

Opdagelsen og syntesen af ​​kvanteprikker har banet vejen for adskillige fremskridt inden for videnskab og teknologi. Udforskningen af ​​deres applikationer fortsætter med at optrevle nye muligheder for disse bemærkelsesværdige nanopartikler.

Kilder: The Conversation Weekly podcast