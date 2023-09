Velkommen til QBisms verden: Reimagining Quantum Interpretations

By

Kvantemekanik, den kraftfulde teori, der bruges til at beskrive mikroverdenen af ​​molekyler, atomer og subatomære partikler, har længe forvirret fysikere. Mens kvantefysikkens matematiske formalisme er veletableret, forbliver dens fortolkning et emne for debat. I løbet af det seneste århundrede er forskellige fortolkninger blevet foreslået, men ingen har givet et endegyldigt svar.

I denne serie udforsker vi en af ​​de mest radikale fortolkninger af kvantemekanik kendt som QBism eller Quantum Bayesianism. QBism udfordrer ikke kun, hvordan vi ser på videnskaben om atomer, men også selve videnskabsprocessen.

QBism har sit navn fra Bayesianisme, en radikal tilgang til fortolkning af sandsynligheder. I modsætning til den traditionelle forståelse af sandsynlighed, som er baseret på forventede udfald, fokuserer Bayesianismen på, hvordan vi fortolker sandsynligheder. Da sandsynligheder spiller en central rolle i kvantemekanikken, skiller QBism sig ud ved at adressere dette aspekt, som andre fortolkninger ofte overser.

En grundlæggende afvigelse fra klassisk fysik, kvantemekanik behandler "tilstanden" af en partikel anderledes. I klassisk fysik refererer en partikels tilstand til dens position og momentum, som betragtes som objektive egenskaber uafhængige af enhver ekstern påvirkning. Klassisk fysik antager også, at en partikel kun kan have én tilstand på et givet tidspunkt, og dens ændringer bestemmes af de dynamiske ligninger.

I skarp kontrast kan kvantetilstande overlejres, hvilket betyder, at en partikel kan eksistere i flere positioner eller momenta samtidigt. Desuden er tilstanden af ​​en partikel ikke længere deterministisk, men bestemmes sandsynligt gennem Born-reglen, når en måling foretages.

Mange fortolkninger af kvantemekanikken forsøger at bevare den klassiske opfattelse, idet de behandler kvantetilstanden som en ontologisk virkelighed. Imidlertid introducerer disse fortolkninger ofte spekulative begreber som parallelle universer for at forklare eksistensen af ​​superpositioner.

QBism har en anden tilgang. Den anerkender de ændringer, som kvantemekanikken kræver, og drager en radikal, men ligefrem konklusion: kvantetilstanden eksisterer ikke uafhængigt, men er en beskrivelse af vores viden om verden. QBism lægger vægt på epistemologi med fokus på vores information og interaktioner med partikler.

Ved at afvise en forældet filosofisk ramme og omfavne et perspektiv, der centrerer menneskelig erfaring, undgår QBism behovet for yderligere uobserverbare entiteter. I stedet giver det en mere praktisk forståelse af, hvad der sker, når mennesker engagerer sig i kvantefysik.

I den igangværende "Quantum Interpretation Wars" skiller QBism sig ud som en unik og lovende tilgang. Ved at genskabe fortolkningen af ​​kvantemekanikken udfordrer QBism traditionelle forestillinger og inviterer os til at se videnskab fra et nyt perspektiv.

– Kvantemekanik: Teorien, der beskriver opførsel af stof og energi i de mindste skalaer.

– QBism: Kort for Quantum Bayesianism, en fortolkning af kvantemekanik, der fokuserer på sandsynligheder og afviser eksistensen af ​​uobserverbare enheder.

– Bayesianisme: En radikal tilgang til fortolkning af sandsynligheder, der adskiller sig fra den traditionelle forståelse baseret på forventede udfald.

– Klassisk fysik: Den gren af ​​fysik, der beskæftiger sig med opførsel af store objekter og følger deterministiske principper.