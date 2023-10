Banebrydende udvikling af selvhelbredende elektronisk hud

I en nylig undersøgelse offentliggjort i Science har Zhenan Bao, professor i kemiteknik ved Stanford University, og hendes forskergruppe gjort betydelige fremskridt i udviklingen af ​​selvhelbredende elektronisk hud. Denne e-skin, der ligner menneskelig hud i udseende og tekstur, bruger bløde, tynde og fleksible integrerede kredsløb til at konvertere tryk og temperatur til elektriske lavspændingssignaler, som kan forstås af hjernen.

Oprindeligt designet til brug i proteser, bliver Baos e-skin nu anvendt til forskellige områder såsom præcisionssundhed, robotteknologi, forbrugerprodukter og medicinsk udstyr. I løbet af de sidste 19 år har Bao Groups elektroniske hud udviklet sig fra at mærke håndgreb, blodtryk, neurokemikalier og hjernebølger til at være selvhelbredende og biologisk nedbrydelig.

Gennembruddet, der førte til den nylige publikation i Science, kom fra et spørgsmål stillet af et publikum under en af ​​Baos foredrag. Dette spørgsmål vakte nysgerrighed og førte til opdagelsen af ​​nye fænomener relateret til reparation af flere lag elektronisk hud. Bao og hendes team udviklede molekylære designprincipper, der gør det muligt for disse lag at genkende sig selv og heles med de korrekte modparter, hvilket eliminerer behovet for manuel justering.

Mens prototyper til måling af grundlæggende menneskelige fysiologiske parametre såsom blodtryk, hjertefrekvens og vejrtrækningsfrekvens allerede eksisterer, er mere avanceret sansning, såsom påvisning af kemikalier fra sved, i øjeblikket ved at blive testet. Kommercialiseringen af ​​implanterbar elektronisk hud er dog stadig år væk på grund af den omfattende validering, der kræves for biokompatibilitet.

Et unikt aspekt ved Baos e-skin er dens brug af biologisk nedbrydelige materialer. Inspireret af den biologiske nedbrydelighed af menneskelig hud har teamet designet materialerne til at have minimal miljøpåvirkning og potentielt genanvendelige. For implanterbare enheder er målet, at hele enheden nedbrydes efter brug, hvilket gør yderligere operationer unødvendige. Det er imidlertid en betydelig udfordring at opnå både høj ydeevne og biokompatibilitet i de nedbrudte produkter.

I sin forskning balancerer Bao fokus med kreativitet. Mens hun forbliver dedikeret til de større forskningsmål, opfordrer hun sine elever til at udforske nye ideer, selvom de virker risikable eller ukonventionelle. Samarbejde mellem individer med forskellig baggrund understreges også for at fremme kreativitet og forskellige perspektiver.

Som formand for afdelingen for kemiteknik under pandemien har Baos lederskab udviklet sig. At lytte til stemmer fra forskellige dele af afdelingen og universitetet har formet hendes tilgang til ledelse, hvilket giver hende mulighed for at tilpasse sig og træffe informerede beslutninger.

Med fortsatte fremskridt inden for selvhelbredende elektronisk hud rummer fremtiden et enormt potentiale for applikationer inden for områder som medicin, robotteknologi og forbrugerelektronik. Baos arbejde baner vejen for en ny generation af elektronik, der problemfrit integreres med den menneskelige krop.

