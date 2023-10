Rusland sætter sit syn på en ny rumstation i 2027

Den russiske præsident, Vladimir Putin, har skitseret planerne for opførelsen af ​​en ny rumstation, der skal erstatte den aldrende Internationale Rumstation (ISS) inden 2027 på trods af de seneste tilbageslag. Beslutningen kommer, da Rusland sigter mod at opretholde en kontinuerlig menneskelig tilstedeværelse i rummet og sikre en glidende overgang fra ISS til den nye orbitale platform.

Oprettelsen af ​​en ny russisk rumstation er blevet topprioriteten for Roscosmos, landets rumagentur. Putin understregede behovet for en sømløs overgang og udtalte, at "målet er, at der ikke er nogen huller, for at arbejdet skal holde trit med udtømningen af ​​ISS's ressourcer."

Mens finansieringsproblemer, korruptionsskandaler og andre tilbageslag har plaget den russiske rumindustri i de seneste år, er Putin fortsat optimistisk med hensyn til fremtiden. Han anerkendte Luna-25-modulets styrt på månens overflade under dets første mission i årtier og kaldte det en "negativ oplevelse", men lovede at lære af det.

For at løse de igangværende udfordringer opfordrede Putin myndighederne til at tage fat på spørgsmålet om lave lønninger i rumindustrien og tilskynde udenlandske specialister til at bidrage med deres ekspertise. Han opfordrede også til øget involvering af private virksomheder for at fremme innovation og fremme rumudforskning.

ISS, der blev etableret i 1988 gennem samarbejde mellem USA og Rusland, var planlagt til at blive nedlagt i 2024. NASA mener dog, at stationen kan fortsætte i drift indtil 2030. Putins meddelelse understreger Ruslands forpligtelse til at opretholde en tilstedeværelse i rummet og sikre en glidende overgang til den nye station.

Ofte stillede spørgsmål:

Q: Hvorfor planlægger Rusland at erstatte ISS?

A: Rusland har til hensigt at erstatte ISS for at opretholde en kontinuerlig menneskelig tilstedeværelse i rummet og sikre en problemfri overgang.

Q: Hvornår vil den nye russiske rumstation være i kredsløb?

A: Det første segment af den nye rumstation forventes at være i kredsløb i 2027, ifølge præsident Putin.

Q: Hvilke udfordringer har den russiske rumindustri stået over for?

A: Den russiske rumindustri har stået over for finansieringsproblemer, korruptionsskandaler og nylige tilbageslag, såsom Luna-25-modulnedbruddet.

Q: Hvor længe vil ISS fortsætte med at fungere?

A: Selvom det oprindeligt var planlagt til nedlukning i 2024, vurderer NASA, at ISS kan fortsætte i drift indtil 2030.