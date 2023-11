Chicxulub-begivenheden: Afsløring af støvets indvirkning på dinosaurer

Udryddelsen af ​​dinosaurerne, forårsaget af det katastrofale Chicxulub-asteroidestyrt ud for Mexicos kyst for 66 millioner år siden, har længe forvirret videnskabsmænd. Men en nylig undersøgelse offentliggjort i Nature Geoscience giver et nyt perspektiv på, hvorfor disse mægtige skabninger mødte deres alt for tidlige død i kølvandet på denne ødelæggende begivenhed.

Tidligere forskning har fokuseret på den rolle, som forhøjede atmosfæriske svovlkoncentrationer spiller, hvilket skaber et ugæstfrit miljø for liv på Jorden. Chicxulub-asteroiden, det største astronomiske legeme, der har påvirket vores planet, efterlod et kolossalt 112-mile bredt nedslagskrater i den Mexicanske Golf. Denne kollision frigav en enorm mængde svovl - et sted mellem 30 og 500 gigaton - i atmosfæren. Svovlen kombineret med andre gasser for at danne sulfataerosoler, hvilket resulterede i et tykt slør af gas, der blokerede sollys, hvilket forårsagede globale temperaturfald fra 3.6 til 14.4 grader Fahrenheit.

Mens temperaturfaldet ville have været fatalt for koldblodede krybdyr som dinosaurer, foreslår Nature Geoscience-undersøgelsen en alternativ mekanisme bag deres udryddelse. Det belgiske forskerhold antyder, at fine støvpartikler, genereret fra den pulveriserede sten ved nedslagsstedet, spillede en central rolle. Dette støv ville være blevet slynget højt op i atmosfæren og forårsaget en længere periode med mørke på Jordens overflade, der varede i cirka to år.

Fraværet af sollys standsede fotosyntesen, en kritisk proces for planternes overlevelse, hvilket resulterede i en øjeblikkelig trussel mod alt planteliv. Uden en bæredygtig fødekilde stod planteædende dyr og deres rovdyr over for overhængende fare. Fødenettets sammenbrud, udløst af ophøret af fotosyntesen, førte i sidste ende til udryddelsen af ​​dinosaurerne og utallige andre arter.

Ofte Stillede Spørgsmål

Hvad forårsagede udryddelsen af ​​dinosaurerne?

Dinosaurernes udryddelse var primært forårsaget af Chicxulub-asteroidestyrtet ud for Mexicos kyst, hvilket resulterede i en kombination af faktorer, herunder forhøjede svovlkoncentrationer og tilstedeværelsen af ​​støv i atmosfæren.

Hvordan førte asteroidens nedslag til dinosaurernes død?

Chicxulub-asteroidevirkningen forårsagede betydelig global afkøling på grund af forhøjede svovlkoncentrationer og tilstedeværelsen af ​​fint støv i atmosfæren. Det resulterende temperaturfald, kombineret med langvarigt mørke, standsede fotosyntesen, kollapsede fødenettet og førte til dinosaurernes udryddelse.

Hvilken rolle spillede fotosyntesen i udryddelsen?

Fotosyntese er den proces, hvorved planter omdanner sollys, vand og kuldioxid til energi, opretholder plantelivet og frigiver ilt. Ophøret af fotosyntesen på grund af asteroidevirkningen gjorde planter ude af stand til at overleve, hvilket førte til udryddelse af planteædende dyr og efterfølgende de kødædende rovdyr, der var afhængige af dem.

kilde: BBC