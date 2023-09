The Psyche Mission: Udforskning af en metalrig asteroide

Psyche-missionen, der skal lanceres den 5. oktober 2023, har til formål at udforske asteroiden Psyche, som flyder i asteroidebæltet mellem Mars og Jupiter. Forskere er fascineret af asteroiden, fordi nogle mener, at den kan være resterne af en svigtet planets jernrige kerne, potentielt værd en svimlende $10,000 quadrillion. Der er dog spekulationer om, at Psyche faktisk kan være en "brokkerbunke" snarere end en solid metalasteroide.

Ledet af Arizona State University vil missionen sende et rumfartøj til at kredse om Psyche i tre år, hvor videnskabsmænd håber at afsløre mere information om asteroidens oprindelse og dens topografi. De har også til formål at bestemme alderen på dens overflade, hvilket kunne give indsigt i de indre sammensætninger af jordiske planeter som Jorden.

Selvom det er svært at vurdere værdien af ​​rumobjekter, er de potentielle metalressourcer i Psyche blevet vurderet til et astronomisk beløb. NASA præciserer dog, at missionen ikke handler om at udvinde asteroiden, men snarere at studere den for at lære mere om asteroider og dannelsen af ​​jordiske planeter.

Psyche, opkaldt efter den græske gudinde for sjælen, måler cirka 140 miles i diameter og har et overfladeareal på omkring 64,000 kvadratkilometer. Aktuelle densitetsestimater indikerer, at asteroiden er 30 til 60% metal efter volumen, hvilket tyder på en mulig adskillelse af dens sammensætning i en jernkerne og stenet kappe på grund af en tidligere kollision.

Rumfartøjet vil bære tre primære instrumenter til at undersøge Psyche: et multispektralt billedapparat, et gammastråle- og neutronspektrometer og et magnetometer. Disse instrumenter vil tage billeder, måle grundstofsammensætning og kontrollere for et eventuelt resterende magnetfelt.

Derudover vil Psyche-rumfartøjet bruge et X-bånds radiotelekommunikationssystem til at kortlægge asteroidens tyngdekraft og struktur. Missionen inkluderer en forbiflyvning af Mars i maj 2026 for en tyngdekraftsassistance, før den går ind i kredsløb omkring Psyche.

Som konklusion repræsenterer Psyche-missionen et væsentligt skridt i vores forståelse af asteroider og dannelsen af ​​jordiske planeter. Ved at studere den metalrige asteroide håber forskerne at få værdifuld indsigt i himmellegemernes sammensætning og historie i vores solsystem.

