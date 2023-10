NASA lancerer Psyche Mission med SpaceX's Falcon Heavy Rocket

NASA er indstillet på at lancere sin kommende Psyche-mission ved hjælp af SpaceX's Falcon Heavy-raket, hvilket markerer agenturets første brug af den kraftfulde raket til en af ​​dens missioner. Lanceringen er planlagt til den 13. oktober kl. 10 østlig tid efter en forsinkelse fra den 19. oktober på grund af dårlige vejrforhold. Med en 12 % chance for gunstigt vejr under dette øjeblikkelige opsendelsesvindue forventes missionen at fortsætte som planlagt.

Psyche-missionen bliver den ottende flyvning for Falcon Heavy, men den første dedikeret til NASA. Tidligere er raketten blevet brugt til kommercielle og amerikanske militærkunder efter dens vellykkede demonstrationsopsendelse i februar 2018. Til denne mission vil Falcon Heavy operere under NASAs Launch Service Programs kategori 3, som er reserveret til missioner af høj værdi med omfattende agenturer anmeldelser og vellykkede lanceringer.

I de senere år har NASA i stigende grad stolet på Falcon Heavy til sine store missioner på grund af pensioneringen af ​​United Launch Alliances Atlas 5 og forsinkelser med andre raketter. Raketten er i øjeblikket kontrakt for opsendelsen af ​​GOES-U vejrsatellitten, Europa Clipper planetarisk videnskabsmission, månegatewayens første to moduler og det romerske rumteleskopobservatorium.

SpaceX har lavet indkvartering for NASA vedrørende Psyche-opsendelsen. På NASAs anmodning udsatte virksomheden en Falcon 9-opsendelse af Starlink-satellitter for at prioritere Falcon Heavy-opsendelsen. Denne forsinkelse giver NASA-ingeniører tilstrækkelig tid til at evaluere data fra en tidligere opsendelse, før de godkender Falcon Heavy-opsendelsen. Som med Falcon 9 har NASA accepteret genanvendeligheden af ​​visse komponenter af Falcon Heavy, inklusive de to sideboostere, der vil lave deres fjerde opsendelse på Psyche-missionen.

Mens genanvendelighed omfatter nogle komponenter, vil nyttelastbeklædninger ikke blive genbrugt til Psyche-missionen. NASA har dog indledt diskussioner med SpaceX om genbrug af kåber til fremtidige opsendelser med det formål at implementere genbrug af kåber i slutningen af ​​2024 eller begyndelsen af ​​2025.

Overordnet set repræsenterer Psyche-missionen en vigtig milepæl i NASAs samarbejde med SpaceX og fremhæver agenturets stigende afhængighed af Falcon Heavy for dets kritiske videnskabs- og udforskningsmissioner.

Kilder: NASA, SpaceX