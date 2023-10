Forskere udforsker pseudotyngdekraftseffekter i fotoniske krystaller

Forskere ved Kyoto Institute of Technology har med succes forvrænget fotoniske krystaller for at efterligne bøjningen af ​​lys, når det passerer gennem et gravitationsfelt, som beskrevet af Einsteins generelle relativitetsteori. Ledet af elektronikingeniør Kanji Nanjyo, satte holdet sig for at undersøge, om gitterforvrængning i fotoniske krystaller kunne producere pseudogravitationseffekter. De havde til formål at replikere den bøjning af lys, der opstår, når massive objekter krummer rum-tid.

"Vi fandt på et middel til at bøje lys i visse materialer, ligesom tyngdekraften bøjer objekters bane," forklarer professor Kyoko Kitamura fra Tohoku University.

Ved kunstigt at skabe fotoniske siliciumkrystaller og deformere afstanden mellem deres ordnede elementer, var forskerne i stand til at ændre lysets interaktion med krystallen, hvilket resulterede i en buet stråle svarende til lysets passage rundt om et sort hul. De observerede strålen, da den passerede gennem krystallen og validerede deres eksperimentelle indsats.

Fotoniske krystaller har højt ordnede nanostrukturer, hvor lysets brydningsindeks ændres periodisk, hvilket giver anledning til en iriserende effekt. Dette fænomen gør dem til en passende analogi for rum-tid, med deres strukturer, der ligner geodetik. Krystallerne er forholdsvis nemme at skabe ved at arrangere to materialer, der interagerer med lys forskelligt.

Implikationerne af denne forskning strækker sig ud over at forstå tyngdekraften. Forvrængning af fotoniske krystaller til pseudotyngdekraftseffekter har potentielle anvendelser inden for optik og kommunikationsteknologi. Fysiker Masayuki Fujita fra Osaka University fremhæver den potentielle anvendelse i 6G-kommunikation og siger, at "en sådan in-plane beam-styring inden for terahertz-området kunne udnyttes."

Undersøgelsen tyder også på, at fotoniske krystaller kan spille en rolle i gravitonfysikken, hvilket udvider stierne inden for dette forskningsfelt. Holdets resultater er blevet offentliggjort i Physical Review A.

kilder:

– Kyoto Teknologiske Institut

– Tohoku Universitet

– Osaka Universitet

– Fysisk gennemgang A