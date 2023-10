Ny undersøgelse afslører streamers og filamenters rolle i stjernedannelse

En nylig undersøgelse udført af forskere ved Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics kaster lys over streamers og filamenters rolle i stjernedannelsesprocessen. Tidligere troede man, at stjerner udelukkende blev dannet inden for molekylære skyer. Imidlertid viser denne undersøgelse, at streamers og filamenter, der strækker sig ud fra det indre af den molekylære sky, også spiller en afgørende rolle i at levere frisk gas til at nære de voksende protostjerner.

Standardprocessen for stjernefødsel starter med tætte molekylære skyer, hvor materiale begynder at akkumulere fortrinsvis i ét område. Da skyen trækker sig sammen på grund af selvtyngdekraften, trækker den mere materiale ind, indtil temperaturer og tryk bliver høje nok til, at en protostjerne kan dannes. Til sidst begynder nuklear fusion, og en stjerne bliver født. Hele denne proces tager millioner af år og involverer forskellige faktorer såsom magnetiske felter.

Undersøgelsen fokuserede på en stjerne i Barnard 5-regionen ved at bruge teleskoper og Atacama Large Millimeter Array (ALMA) til at undersøge filamenterne og streamerne. Holdet opdagede, at disse strukturer er kanaler for frisk gas fra den større tåge ind i den protostellare skive, der omgiver den udviklende stjerne. Resultaterne tyder på, at stjernedannelsesprocessen er mangefacetteret, hvor streamerne spiller en afgørende rolle i at forbinde de unge stjerneobjekter med forældreskyen.

Derudover fremhæver undersøgelsen implikationerne for planetdannelse. Planeter dannes af materiale i protostellarskiven og vil blive påvirket af den indkommende gass kemiske sammensætning. Streamerne og filamenterne bringer uberørt materiale ind, som ikke er blevet påvirket af temperaturerne og trykket i stjernefødselsvuggestuen. Derfor vil sammensætningen af ​​nyfødte planeter i regioner som Barnard 5 bære de kemiske fingeraftryk af de indkommende materialer.

Denne forskning giver værdifuld indsigt i kompleksiteten af ​​stjernedannelse og understreger sammenhængen mellem forskellige skalaer i processen. At forstå streamers og filamenters rolle i stjernedannelse og planetdannelse er afgørende for at optrevle mysterierne i vores univers.

Kilde: Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics & Astronomy & Astrophysics Journal