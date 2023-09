Tidlige mennesker byggede strukturer af træ for over 476,000 år siden, afslører undersøgelse

Arkæologer fra University of Liverpool og Aberystwyth University har opdaget beviser, der viser, at mennesker byggede strukturer fra træ meget tidligere end tidligere antaget. Forskerne udgravede velbevaret træ på et sted i Kalambo Falls, Zambia, som anslås at være mindst 476,000 år gammelt og går forud for udviklingen af ​​homo sapiens.

Fundet er betydningsfuldt, fordi det giver de tidligste beviser for, at mennesker med vilje har lavet logs, så de passer sammen. Stenværktøjssnitmærker på træet tyder på, at tidlige mennesker formede og forenede to store træstammer, potentielt som fundamentet for en platform eller en del af en bolig. Dette udfordrer den tidligere forestilling om, at stenalderens mennesker udelukkende var nomadiske.

Ved hjælp af luminescensdateringsteknikker bestemte eksperter ved Aberystwyth University alderen på fundene ved at undersøge sidste gang mineraler i det omgivende sand blev udsat for sollys. Dette gør det muligt for forskere at sammensætte en mere omfattende forståelse af menneskets evolution og hvordan teknologien udviklede sig i stenalderen.

Forskerne involveret i Deep Roots Of Humanity-projektet, som udforsker udviklingen af ​​menneskelig teknologi i stenalderen, finansieret af Storbritanniens Arts and Humanities Research Council. Projektet samarbejdede med Zambias National Heritage Conservation Commission, Livingstone Museum, Moto Moto Museum og Nationalmuseet, Lusaka.

Professor Larry Barham, fra University of Liverpool, bemærkede, at denne opdagelse udfordrer tidligere antagelser om vores tidlige forfædre. Han udtalte: "De forvandlede deres omgivelser for at gøre livet lettere, selvom det kun var ved at lave en platform at sidde på ved floden for at udføre deres daglige gøremål. Disse folk var mere som os, end vi troede."

Udgravningen ved Kalambo Falls, et enestående sted og et betydeligt kulturarvsaktiv for Zambia, forventes at give yderligere spændende opdagelser, efterhånden som projektet fortsætter sit arbejde.