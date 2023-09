Tidligste bevis på trækonstruktioner lavet af tidlige mennesker fundet i Zambia

Forskere fra University of Liverpool og Aberystwyth University har gjort en bemærkelsesværdig opdagelse ved Kalambo Falls i Zambia. Ifølge deres undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet Nature har forskerne fundet velbevaret træ, der menes at være mindst 476,000 år gammelt, før udviklingen af ​​Homo sapiens. Træet udviser skæremarkeringer i stenværktøj, hvilket indikerer, at tidlige mennesker bevidst formede og forenede to store træstammer for at konstruere en struktur, potentielt en platform eller en del af en bolig.

Dette fund fra Kalambo Falls repræsenterer de tidligste beviser i verden for mennesker, der bevidst laver træstammer, så de passer sammen. Disse indviklede træbearbejdningsteknikker udfordrer den fremherskende tro på, at stenalderens mennesker var strengt nomadiske. Professor Larry Barham fra University of Liverpool bemærkede, at denne opdagelse har ændret vores forståelse af vores tidlige forfædre. Han understregede, at disse individer ikke blot var primitive væsener, men snarere brugte de deres intelligens, fantasi og færdigheder til at skabe noget innovativt og hidtil uset.

Alderen på disse træartefakter blev bestemt ved hjælp af luminescensdateringsteknikker, som vurderer sidste gang mineraler i det omgivende sand blev udsat for sollys. Luminescensdatering giver forskere mulighed for at datere resultater fra meget tidligere tidsperioder og sammensætte et klarere billede af menneskets evolution. Kalambo Falls-stedet blev udgravet i 1960'erne, men træets alder havde været usikker indtil nu.

Forskningen, som er en del af Deep Roots Of Humanity-projektet, kaster lys over udviklingen af ​​menneskelig teknologi under stenalderen. Projektet, finansieret af Storbritanniens Arts and Humanities Research Council, involverede samarbejde med National Heritage Conservation Commission, Livingstone Museum, Moto Moto Museum og Nationalmuseet, Lusaka i Zambia. Professor Barham udtrykte begejstring for fremtidige opdagelser ved Kalambo Falls-stedet og understregede dets betydning som et ekstraordinært arv for Zambia.

Denne banebrydende forskning sætter fokus på den bemærkelsesværdige kreativitet og opfindsomhed hos vores gamle menneskelige forfædre, og afslører, at de var langt mere sofistikerede end tidligere antaget.

kilder:

- University of Liverpool

– Natur (Journal)