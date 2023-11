Ny indsigt i forbedring af spildevandsbehandling gennem organiske supramolekylære fotokatalysatorer

Ildfaste organiske forurenende stoffer i industri- og husspildevandsstrømme udgør en betydelig trussel mod miljøet og menneskers sundhed. At opnå fuldstændig fjernelse af disse forurenende stoffer er afgørende for at forbedre vandkvaliteten og fremme bæredygtige fremskridt. Avancerede oxidationsprocesser (AOP'er), især heterogene AOP'er, er dukket op som lovende løsninger til decentraliserede spildevandsbehandlingssystemer. Traditionelle AOP'er kræver dog ofte overdreven energitilførsel, hvilket gør mere omkostningseffektive alternativer nødvendige.

Heterogen fotokatalyse, der anvender organiske halvledere såsom g-C3N4, har fået opmærksomhed som en bæredygtig AOP-strategi på grund af dens lette adskillelse og sollysudnyttelse. Mens meget anvendte uorganiske fotokatalysatorer udviser robust stabilitet, hæmmer deres begrænsede sollysabsorptionsområde og lave adsorptionskapacitet for organiske forurenende stoffer den samlede effektivitet. I modsætning hertil tilbyder organiske halvledere udvidet spektrumudnyttelse og fremragende adsorptionsevner. Genereringen af ​​Frenkel-excitoner med høj bindingsenergi hindrer imidlertid effektiv adskillelse af fotogenererede elektroner og huller.

For at overvinde disse udfordringer har et forskerhold ledet af prof. Yongfa Zhu fra Tsinghua University gjort betydelige fremskridt inden for organisk fotokatalyse til nedbrydning af forurenende stoffer. De har udviklet supramolekylære og polymere organiske fotokatalytiske systemer, der forbedrer lysudnyttelseseffektiviteten ved at udvide absorptionsomfanget til det nær-infrarøde område. Derudover har de afsløret rollen som dipoler og krystallinsk orden i moduleringen af ​​det indbyggede elektriske felt, hvilket muliggør effektiv ladningsmigrering og markant forøgelse af forurenende stoffers nedbrydningshastigheder.

Desuden har holdet introduceret en ny tilgang til højflux-mineralisering af organiske forurenende stoffer, der kombinerer in situ H2O2-generering og Fenton-reaktion under synligt lys. Dette synergistiske system opnår højflux-mineralisering uden behov for yderligere oxidanter, hvilket hæver den forurenende mineraliseringshastighed fra 30 % til over 90 %.

Disse resultater, offentliggjort i Chinese Journal of Catalysis, bidrager ikke kun til den praktiske implementering af fotokatalytisk vandbehandling, men tjener også som en værdifuld reference for forskere på dette område. Med yderligere optimering og opskalering rummer organiske supramolekylære fotokatalysatorer et stort potentiale for at revolutionere spildevandsbehandling og adressere begrænsningerne ved traditionelle metoder.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

1. Hvad er udfordringerne ved spildevandsrensning?

Spildevandsrensning står over for udfordringer relateret til effektiv fjernelse af ildfaste organiske forurenende stoffer, begrænset rensekapacitet og behovet for omkostningseffektive løsninger.

2. Hvad er fotokatalyse i spildevandsrensning?

Fotokatalyse involverer at bruge en katalysator til at accelerere en kemisk reaktion ved hjælp af lys som energikilde. Ved spildevandsrensning kan fotokatalyse bruges til at nedbryde og mineralisere organiske forurenende stoffer.

3. Hvad er supramolekylære og polymere organiske fotokatalysatorer?

Supramolekylære og polymere organiske fotokatalysatorer er en type organisk halvleder, der effektivt kan udnytte sollys til forurenende nedbrydning. Disse fotokatalysatorer tilbyder udvidet spektrumudnyttelse og høj adsorptionskapacitet.

4. Hvordan forbedrer organiske supramolekylære fotokatalysatorer spildevandsrensning?

Organiske supramolekylære fotokatalysatorer forbedrer spildevandsbehandlingen ved at øge lysudnyttelseseffektiviteten, forbedre ladningsmigreringen og opnå højfluxmineralisering af organiske forurenende stoffer under synligt lys.

5. Hvad er betydningen af ​​forskningen udført af Prof. Yongfa Zhus team?

Prof. Yongfa Zhus team har gjort betydelige fremskridt med hensyn til at håndtere begrænsningerne ved traditionelle spildevandsbehandlingsmetoder. Deres resultater bidrager til den praktiske implementering af fotokatalytisk vandbehandling og giver værdifuld indsigt for forskere på dette område.