Undersøgelse af sjældne varme plasmastrømme i den øvre atmosfære

By

Nær Jordens poler er nordlys et almindeligt syn, der viser farverige lysshows i den øvre atmosfære forårsaget af samspillet mellem solvinden og planetens magnetosfære. Men tættere på ækvator kan der opstå et andet atmosfærisk fænomen: subaurorale iondrifter (SAID).

SAID-hændelser involverer den hurtige, vestlige strøm af varmt plasma gennem ionosfæren. Disse hændelser er blevet forbundet med synlige strukturer på himlen, såsom stabile aurorale røde (SAR) buer og stærk termisk emissionshastighedsforbedring (STEVE). Typisk forekommer SAID-hændelser mellem skumring og midnat, men der har været tilfælde af SAID-strømme opdaget efter midnat.

I en nylig undersøgelse offentliggjort i Journal of Geophysical Research: Space Physics fokuserede forskere på 15 SAID-begivenheder efter midnat, der blev opdaget nær Sydamerika i 2013. Ved at analysere data fra forskellige kilder, herunder satellitprogrammer og målinger af nordlysaktivitet, undersøgte de karakteristika og dannelsen af ​​disse sjældne hændelser.

Forskerne fandt ud af, at SAID-begivenhederne efter midnat, svarende til hændelser før midnat, er et resultat af det komplekse samspil mellem ionosfæriske forhold og geomagnetisk dynamik. Samspillet omfatter dannelsen af ​​elektriske felter og bølge-partikel-interaktioner, som fungerer som lokale varmekilder.

Disse resultater forbedrer forståelsen af ​​den øvre atmosfæres plasmadynamik og deres potentiale til at forstyrre radarsignaler til satellitsporing og andre kritiske applikationer. Yderligere forskning på dette område kan give værdifuld indsigt i, hvordan SAID-begivenheder og deres tilknyttede fænomener kan påvirke Jordens atmosfære.

Kilde: Ildiko Horvath et al., Antisunward Streaming Westward Sub‐Auroral Ion Drifts (SAID) Udviklet i Postmidnight (1-4) Magnetic Local Time Sector i løbet af 2013, Journal of Geophysical Research: Space Physics (2023). DOI: 10.1029/2023JA031677