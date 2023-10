Proteiners iboende forstyrrede regioner spiller en nøglerolle i genekspression, ifølge ny undersøgelse

En nylig undersøgelse udført af forskere ved Princeton University, Dana-Farber Cancer Institute og Washington University har kastet lys over den kritiske rolle, som proteiners iboende forstyrrede regioner (IDR'er) spiller i kromatinregulering og genekspression. Tidligere blev disse IDR'er anset for at have mindre præcise interaktioner med biomolekyler sammenlignet med foldede proteiner. Imidlertid afslører denne undersøgelse, at IDR'er har specifikke og vigtige interaktioner, der er essentielle for cellulære processer.

Forskerne fokuserede på de uordnede områder af det menneskelige cBAF-kompleks, en gruppe af proteiner i kernen, der regulerer strukturen af ​​DNA kaldet kromatin, hvilket muliggør genekspression. Mutationer i IDR'erne af dette proteinkompleks, som ofte findes i cancer og neuroudviklingsforstyrrelser, forstyrrer reguleringen af ​​kromatin og genekspression.

Undersøgelsen viste, at IDR'erne danner dråber kaldet kondensater, som adskilles fra den omgivende cellevæske. Disse kondensater tillader proteiner og andre biomolekyler at samles på bestemte steder for at udføre cellulære aktiviteter. De specifikke interaktioner, der forekommer i disse kondensater, er afgørende for cBAF-kompleksets funktion.

Forskerne opdagede, at selv subtile mutationer i IDR-sekvenserne af cBAF-komplekset kan have betydelige effekter på dets funktion, hvilket fører til ændringer i genekspression. Denne indsigt giver en bedre forståelse af, hvordan disse mutationer bidrager til cellulær dysfunktion og åbner op for muligheder for nye terapeutiske strategier.

Samlet set fremhæver denne undersøgelse vigtigheden af ​​IDR'er i cellulære processer og deres potentiale som mål for terapeutiske interventioner. Resultaterne har implikationer ikke kun for kromatin-ombygning og genekspression, men også for den bredere forståelse af IDR-proteinsekvenser og deres rolle i fysiologi og sygdom.

kilder:

– Celle: DOI: 10.1016/j.cell.2023.08.032