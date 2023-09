Vejen til kommerciel levedygtighed: Optrævling af reaktionsmekanismen for lithium-svovlbatterier

Forskere ved det amerikanske energiministeriums (DOE) Argonne National Laboratory har gjort et betydeligt gennembrud i forståelsen af ​​reaktionsmekanismen for lithium-svovl-batterier. Denne opdagelse, der for nylig blev offentliggjort i Nature, adresserer et stort problem, der har hindret disse batteriers kommercielle levedygtighed - deres korte levetid.

Lithium-svovl-batterier tilbyder flere fordele i forhold til lithium-ion-batterier, herunder højere energilagringskapacitet, lavere omkostninger og brugen af ​​rigeligt og overkommeligt svovl. Men når de skaleres op til kommerciel størrelse, oplever disse batterier et hurtigt fald i ydeevne under gentagne opladnings- og afladningscyklusser.

Hovedårsagen til dette fald er opløsningen af ​​svovl fra katoden, hvilket resulterer i dannelsen af ​​opløselige lithiumpolysulfider. Disse forbindelser strømmer ind i den negative lithiummetalelektrode under opladning, hvilket forværrer problemet yderligere. Dette tab af svovl og ændringer i anodesammensætningen påvirker batteriets ydeevne betydeligt.

I en tidligere undersøgelse udviklede Argonne-forskere en katalysator, der effektivt mindskede svovltabsproblemet, når det blev tilføjet til svovlkatoden. Indtil nu forblev denne katalysators virkningsmekanisme på atomare skala ukendt.

Den nylige forskning fra Argonne-teamet afslørede, at tilstedeværelsen af ​​katalysatoren i katoden fører til en anden reaktionsvej. Med katalysatoren dannes tætte nanoskalabobler af lithiumpolysulfider på katodeoverfladen, hvilket forhindrer tab af svovl og opretholder batteriets ydeevne. Uden katalysatoren dannes der i stedet mikroskala stavformede strukturer.

Banebrydende karakteriseringsteknikker, herunder synkrotron røntgenstråler og en nyopfundet teknik til at visualisere elektrode-elektrolyt-grænsefladen, blev brugt til at optrevle denne reaktionsmekanisme.

Med dette gennembrud ser fremtiden for lithium-svovl-batterier lovende ud og tilbyder en mere bæredygtig og miljøvenlig løsning til transportindustrien.

kilder:

– DOI: Naturpapir

– Argonne National Laboratory pressemeddelelse