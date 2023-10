Et ukendt territorium: Eksklusiviteten fundet i pattedyrceller

Forskere har gjort en banebrydende opdagelse i pattedyrceller ved at identificere et rum kaldet eksklusiv. Dette nyfundne rum, placeret i celleplasmaet, består af DNA-ringe kaldet plasmider. Disse plasmider kan komme fra forskellige kilder, herunder uden for cellen og fra telomererne, som er de lukkede ender af kromosomer. Det er vigtigt at bemærke, at plasmiderne i eksklusomet ikke indeholder tegningerne for proteiner.

Undersøgelsen, ledet af Ruth Kroschewski fra Institut for Biokemi ved ETH Zürich, afslører, at eksklusomet tjener som en nøglefunktion til at beskytte kromosomerne i celler. Eksklusomet fungerer som en mekanisme for celler til at differentiere mellem deres eget DNA, der stadig er nødvendigt, og fremmed DNA, der ikke længere er påkrævet. De DNA-ringe, der ikke kan adskilles, kan potentielt indlejre sig i kromosomerne eller forstyrre cellefysiologien ved at oversætte til proteiner.

Forskerne mener, at eksklusomet kan spille en rolle i cellulær immunologisk hukommelse. Et særligt protein, der binder til DNA i celleplasma, er blevet undersøgt i årevis og er kendt for også at binde til DNA-ringe. Dette protein kan udløse en signalkaskade i celler, hvilket resulterer i produktion og frigivelse af inflammatoriske messenger-stoffer. Denne langvarige signalering kan vildlede immunsystemet til at tro, at der er en igangværende infektion, hvilket potentielt kan føre til autoimmune reaktioner såsom systemisk lupus erythematosus.

Eksklusomet menes at dateres tilbage til den tidlige evolution, da eukaryoter dukkede op. Det foreslås, at eksklusomet udviklede sig som et middel til at organisere og beskytte ringformet DNA fra fusion af forskellige organismer. Mens exclusome-hylsteret ligner cellekernens, er det meget enklere med huller, der kun ses i de tidlige stadier af atomkappedannelse. Årsagerne til, hvorfor plasmider er pakket ind i en ufuldstændig membrankappe, forbliver uklare.

Yderligere forskning er påkrævet for at forstå eksklusivets mysterier, herunder hvordan plasmid-DNA ændrer sig og de faktorer, der bestemmer plasmidaflejring i eksklusivet. Dette nyfundne rum åbner muligheder for at udforske cellulære mekanismer og deres implikationer i sygdomme og immunresponser.

kilder:

– ETH Zürich