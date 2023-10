Gamle træringe afslører ledetråde til massiv soludbrud

Forskere har fundet beviser for historiens største soludbrud ved at studere ældgamle halvfossiliserede træringe fra en skov i de sydfranske alper. Ved at analysere træringene og måle mængden af ​​kulstof-14 opdagede forskerne en betydelig anomali: en etårig stigning i kulstof-14, der fandt sted for 14,300 år siden. Denne anomali blev også observeret i iskerneprøver taget fra Grønland, som viste en spids i en radioaktiv isotop af beryllium i samme periode. Den eneste kendte forklaring på den pludselige stigning i radioaktive grundstoffer er et soludbrud, men en af ​​virkelig episke proportioner.

Soludbrud af denne størrelsesorden er aldrig blevet observeret, da vores registrerede historie med solaktivitet er relativt kort. Ved at studere træringe og iskerneprøver kan forskere få en bedre forståelse af Solens adfærd i fortiden. Det er vigtigt at forstå Solens tidligere adfærd for præcist at forudsige og forberede fremtidige solstorme.

Den kraftigste registrerede soludbrudshændelse fandt sted i 1859, kendt som Carrington-begivenheden. Denne begivenhed fik nordlys til at være synlige så langt sydpå som Cuba, og telegrafoperatører rapporterede, at de modtog elektriske stød på grund af de ekstreme elektromagnetiske energier, som stormen producerede. Soludbrudsbegivenheden for 14,300 år siden må have været mindst ti gange kraftigere for at generere den registrerede mængde kulstof-14.

Ekstreme solstorme som disse kan have katastrofale virkninger på Jorden. De kan beskadige transformatorer i elnet og forårsage langvarige strømafbrydelser. Satellitter, der bruges til navigation og kommunikation, kan også blive permanent beskadiget. Desuden risikerer astronauter at blive udsat for alvorlig stråling under sådanne begivenheder.

Ved at studere gamle træringe og forstå historien om soludbrud, kan forskerne bedre forudsige, hvornår den næste storm sandsynligvis vil opstå, og forberede sig på dens potentielle påvirkninger. Opdagelsen af ​​historiens største soludbrudshændelse fremhæver vigtigheden af ​​yderligere forskning på dette område for at beskytte vores teknologi og infrastruktur mod fremtidige solstorme.

– Undersøgelse af Edouard Bard, professor i klima- og havudvikling, Collège de France og CEREGE

– Undersøgelse medforfattet af Tim Heaton, professor i anvendt statistik, University of Leeds