Forhistorisk fisk giver indsigt i kraniets udvikling

En ny undersøgelse offentliggjort i Nature har afsløret, at en 455 millioner år gammel fossil fisk, Eriptychius americanus, har givet vigtig indsigt i udviklingen af ​​hvirveldyrs kranier. Forskere fra University of Birmingham, Naturalis Biodiversity Center og Natural History Museum brugte computertomografi til at genskabe en detaljeret 3D-repræsentation af fiskens kranium. Det er første gang, der er foretaget en så omfattende rekonstruktion af dette eksemplar, som blev indsamlet i 1940'erne og har til huse i Field Museum of Natural History.

Undersøgelsen fandt ud af, at Eriptychius havde en unik kraniestruktur i modsætning til nogen tidligere set hvirveldyr. I stedet for at have en solid knogle- eller bruskstruktur, der omslutter hjernen, havde denne fisk adskilte, uafhængige brusk, der beskyttede dens hjerne. Denne opdagelse antyder, at udviklingen af ​​strukturer til at adskille hjernen fra andre dele af hovedet kan være opstået med Eriptychius.

Dr. Ivan Sansom, seniorforfatteren af ​​undersøgelsen, forklarede betydningen af ​​disse resultater: "Dette er enormt spændende resultater, der kan afsløre den tidlige evolutionære historie om, hvordan primitive hvirveldyr beskyttede deres hjerner." Han fremhævede også vigtigheden af ​​at studere museumssamlinger og anvende nye teknikker til at afdække ny indsigt om gamle organismer.

Dr. Richard Dearden, hovedforfatteren af ​​undersøgelsen, understregede, hvordan moderne billedbehandlingsteknikker gjorde det muligt for forskere at opdage den unikke bevarelse af fiskehovedet, hvilket udfyldte et stort hul i vores forståelse af kraniets udvikling. Denne viden har betydning for forståelsen af ​​kraniets udvikling hos alle hvirveldyr, inklusive mennesker.

Denne undersøgelse viser værdien af ​​at bruge avancerede billeddannelsesteknikker til at analysere fossiler og få en dybere forståelse af uddøde arter. Det fremhæver også betydningen af ​​museumssamlinger for at levere værdifulde eksemplarer til videnskabelig forskning.

