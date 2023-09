Gamle fossile fisk giver ny indsigt i udviklingen af ​​hvirveldyrs kranier

En 455 millioner år gammel fossil fisk har givet forskere et nyt perspektiv på, hvordan hvirveldyr udviklede sig for at beskytte deres hjerner, ifølge en undersøgelse offentliggjort i Nature. Det pågældende eksemplar er Eriptychius americanus, en gammel kæbeløs fisk opdaget i Colorado, USA. Forskerne fra University of Birmingham, Naturalis Biodiversity Centre i Leiden, Holland og Natural History Museum, brugte computertomografi til at skabe en detaljeret 3D-repræsentation af fiskens kranium.

Denne undersøgelse er den første til at genskabe kraniet af Eriptychius, som blev indsamlet i 1940'erne, oprindeligt beskrevet i 1960'erne, og som i øjeblikket har til huse i Field Museum of Natural History i Chicago. Forskningen finansieret af Leverhulme Trust afslørede, at Eriptychius havde adskilt, uafhængige brusk, der omsluttede hjernen, i modsætning til senere arter, der havde et fuldt bundet bur af brusk. Dette tyder på, at den tidlige udvikling af strukturer til at adskille hjernen fra andre dele af hovedet kan være startet med Eriptychius.

Dr. Ivan Sansom, lektor i palæobiologi ved University of Birmingham og seniorforfatter af undersøgelsen, udtrykte begejstring over resultaterne og udtalte, at de muligvis afslører den tidlige evolutionære historie om, hvordan primitive hvirveldyr beskyttede deres hjerner. Dr. Richard Dearden, hovedforfatter af undersøgelsen og postdoc-forsker ved Naturalis Biodiversity Centre, understregede betydningen af ​​opdagelsen og udtalte, at den udfylder et stort hul i forståelsen af ​​kraniets udvikling hos alle hvirveldyr, inklusive mennesker.

Denne undersøgelse fremhæver vigtigheden af ​​museumssamlinger og anvendelsen af ​​nye billedbehandlingsteknikker til at studere gamle eksemplarer. Ved at bruge computertomografi var forskerne i stand til at afdække ny indsigt i udviklingen af ​​hvirveldyrs kranier. Resultaterne giver værdifuld information om de tidlige stadier af hjernebeskyttelse hos primitive hvirveldyr og bidrager til vores forståelse af den evolutionære historie af dette afgørende anatomiske træk.

