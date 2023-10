Vandig kemi i kulstofholdige planetesimaler: Syntetisering af præbiotisk organisk stof

Vandig kemi spiller en afgørende rolle i dannelsen af ​​præbiotisk organisk stof i kulstofholdige planetesimaler. Disse himmellegemer, som menes at være dannet i de tidlige stadier af solsystemet, har potentialet til at levere essentielle liv byggesten til andre planetariske legemer, inklusive Jorden.

I en nylig undersøgelse undersøgte forskere dannelsen af ​​vitamin B3, også kendt som nikotinsyre, i disse planetesimaler. Vitamin B3 er en vigtig forløber for coenzymet NAD(P)(H), som er afgørende for omsætningen af ​​alle kendte livsformer.

Forskerne foreslog en ny reaktionsmekanisme baseret på tidligere eksperimenter på området. Syntesen af ​​vitamin B3 involverer kombinationen af ​​sukkerprækursorer, såsom glyceraldehyd eller dihydroxyacetone, med aminosyrer som asparaginsyre eller asparagin. Disse reaktioner forekommer i en vandig opløsning uden tilstedeværelse af oxygen eller andre oxidationsmidler.

For at simulere forholdene inden for kulstofholdige planetesimaler antog forskerne en stendensitet på 3 g/cm³, en porøsitet på 0.2 og en isdensitet på 0.917 g/cm³, der fylder porerne. Simuleringerne blev kørt ved et tryk på 100 bar.

Resultaterne af simuleringerne blev sammenlignet med målte mængder af nikotinsyre i prøver indsamlet fra forskellige kilder, herunder CI-kondriten Orgeil, adskillige antarktiske CM2-kondriter og den ugrupperede C2-kondrit Tagish Lake. Den anvendte type ekstraktionsmetode, såsom varmt vand, koldtvandsultralydbehandling, HCl-hydrolyseret eller myresyre, blev også taget i betragtning.

Undersøgelsen giver værdifuld indsigt i potentialet af vandig kemi inden for kulholdige planetesimaler til at syntetisere præbiotisk organisk materiale. At forstå disse processer kan hjælpe med at kaste lys over livets oprindelse og fordelingen af ​​essentielle byggesten i hele universet.

kilder:

