Hvordan SpaceX's Starlink-satellitter påvirker radioastronomi

Astronomer er bekymrede over virkningen af ​​SpaceXs Starlink-satellitter på radioastronomi. Square Kilometer Array Observatory (SKAO) skal blive verdens mest kraftfulde radioteleskop, men det stigende antal satellitkonstellationer udgør en trussel mod dets effektivitet. Starlink har allerede over 4,600 satellitter i kredsløb og planlægger at opsende op til 42,000 flere. Disse satellitter, sammen med fremtidige konstellationer fra virksomheder som Amazon, forårsager lysforurening og forstyrrer jordbaserede observationer.

Radioastronomer, der udfører foreløbige tests med Engineering Development Array 2 (EDA2) i det vestlige Australien, har opdaget angående resultater. Emissionerne fra Starlink-satellitter var betydeligt lysere end de astronomiske signaler, der blev registreret af SKAO. To typer forurening blev identificeret: forventede signaler mellem satellitterne og jorden og utilsigtede emissioner fra satellitternes elektronik. Disse emissioner forstyrrer detekteringen af ​​signaler fra den kosmiske daggry, en kritisk epoke i universets historie.

Selvom SpaceX ikke overtræder nogen internationale aftaler, gør overlapningen mellem Starlink-signaler og astronomiske signaler det mere udfordrende at studere det kosmiske daggry. Forfatterne af undersøgelsen understreger behovet for dialog mellem private virksomheder, regulatoriske agenturer og astronomisamfundet. Astronomi bør ikke marginaliseres af private virksomheders handlinger, og der skal træffes foranstaltninger for at balancere behovene for global højhastighedsinternetadgang og bevarelsen af ​​astronomitraditioner.

Mens radioastronomi vil stå over for stigende vanskeligheder, efterhånden som satellitkonstellationer vokser, er det afgørende at adressere indvirkningen på videnskabelige observationer. Der skal tages handling nu for at sikre, at astronomernes stemmer bliver hørt, og at udviklingen af ​​satellitkonstellationer sker med omhu og omtanke for bevarelsen af ​​vigtig videnskabelig forskning.

- Artikel: "Hvordan SpaceX's Starlink-satellitter påvirker radioastronomi"

– arXiv.org: “Satellitkonstellationers indvirkning på SKAO EDA2”