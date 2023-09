Nerf Blaster Design skyder 100 pile i sekundet

Resumé: En gør-det-selv-entusiast har skabt en fuldautomatisk Nerf-blaster, der kan affyre 100 pile i sekundet, hvilket overgår standard Nerf-legetøj med hensyn til slagkraft, præcision og brandhastighed. Blasterens design bruger halvlængde dartpile, som flyver mere effektivt, når de skydes af kraftige blastere. Pilene er fyldt i et tromlemagasin med skydere, der skubber dem ind i hjulene, mens tromlen roterer. At opnå den høje brandrate var en udfordring, hvor skaberen stod over for vanskeligheder som f.eks. makulerede pile og dele, der fløj af magasinerne. Men gennem iterativt design fungerer blasteren nu problemfrit, hvor pilene forlader magasinet og skyder i vejret med stor hastighed. Videoer, der viser blasteren i aktion, er blevet delt, som viser den hurtige række af pile, der bliver affyret.

For Nerf-entusiaster, der søger en forbedret sprængningsoplevelse, har en gør-det-selv-designer kendt som [3DprintedLife] med succes skabt en fuldautomatisk blaster, der går ud over begrænsningerne for standard Nerf-legetøj. Dette innovative design sigter mod at opnå en bemærkelsesværdig skudhastighed på 100 pile i sekundet, samtidig med at forbedret slagkraft og præcision bevares.

For at opnå den ønskede ydeevne anvender blasteren brugen af ​​halvlange dartpile, som er kendt for at udvise bedre flyveegenskaber, når de lanceres af kraftige blastere. Disse pile drives frem af bælter drevet af kraftige motorer, der ligner mekanikken i hjulblæsere. Ammunitionen fyldes i et tromlemagasin udstyret med skydere, der effektivt skubber pilene ind i de roterende hjul.

Processen med at opnå en brandhastighed på 100 pile i sekundet viste sig dog at være en betydelig udfordring. Designeren stødte på forhindringer såsom makulerede pile og magasiner, der udstødte dele under byggeprocessen. Gennem flittig iteration og raffinering af designet blev disse problemer gradvist overvundet. Resultatet er en blaster, der pålideligt affyrer pilene fra magasinet og driver dem nedad med imponerende hastigheder.

For dem, der er interesseret i at udforske forviklingerne ved blasterens design, er filer tilgængelige via OnShape. Derudover er der blevet delt videoer, der demonstrerer blasterens hurtige-beskydningsevne, hvilket giver seerne mulighed for at overvære den imponerende række af pile, der affyres.

Yderligere design og modifikationer af Nerf-blastere er tidligere blevet set, hvilket viser Nerf-entusiastsamfundets dedikation og kreativitet.

