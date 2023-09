Supermassive sorte hullers kosmiske kvarterer

Som astronom ved University of Arizona er et af mine hovedområder at studere væksten af ​​supermassive sorte huller. I lighed med hvordan vores opvækst former os som individer, kan miljøet, hvor et supermassivt sort hul befinder sig, også påvirke dets vækst.

Ethvert supermassivt sort hul har et hjem, kendt som dets værtsgalakse, og et kvarter, som består af en lokal gruppe af andre galakser. Disse supermassive sorte huller vokser ved at forbruge gas, der allerede er til stede i deres værtsgalakse, og nogle gange bliver de milliarder af gange tungere end vores sol.

Teoretisk fysik forudsiger, at det skulle tage milliarder af år for sorte huller at vokse til kvasarer, som er utroligt lyse og kraftige objekter drevet af sorte huller. Imidlertid har astronomer opdaget, at mange kvasarer er dannet i en meget kortere tidsramme på et par hundrede millioner år.

Dette spændende fænomen med hurtigere end forventet vækst af sorte huller har fået mig til at udforske rummet omkring disse sorte huller. Jeg er interesseret i at afgøre, om de mest massive kvasarer dannes i tætbefolkede områder med adskillige andre galakser, eller om de kan vokse til enorme størrelser selv i øde områder af universet.

Et aspekt, jeg har studeret, er galakseprotoclusters. Protoclusters er samlinger af galakser, der endnu ikke er kollapset til et enkelt objekt. De indeholder hundredvis af galakser og er karakteriseret ved kolliderende galakser, voksende sorte huller og enorme mængder gas, der i sidste ende vil give anledning til nye stjerner.

Disse protoclusters vokser i en meget hurtigere hastighed end oprindeligt troet, og præsenterer endnu et kosmisk puslespil for astronomer at løse. Vi forsøger at forstå sammenhængen mellem den hurtige udvikling af kvasarer og protoclusters.

For at undersøge protocluster kræver astronomer både billeder og spektre af hver galakse i protocluster. Billeder giver information om en galakse form, størrelse og farve, mens spektre afslører galaksens afstand fra Jorden baseret på specifikke bølgelængder af lys.

Det kommende James Webb-rumteleskop vil i høj grad forbedre vores evne til at studere protoclusters og kvasarer. Dette avancerede teleskop vil give os mulighed for at observere galakser og sorte huller, som de dukkede op for milliarder af år siden, hvilket giver et indblik i deres tidlige udvikling.

Et bestemt instrument på James Webb-rumteleskopet, kaldet en bredfelt spaltefri spektrograf, har revolutioneret søgningen efter galaksekvarterer. Den kan fange spektre for alle galakser inden for sit synsfelt samtidigt, hvilket gør det muligt for astronomer at kortlægge hele kosmiske byer på blot et par timer.

Adskillige igangværende projekter bruger James Webb Space Telescope til at studere kvasarmiljøer. Disse projekter har til formål at observere kvasarer og deres nabogalakser fra en periode omkring 800 millioner år efter Big Bang. Ved at analysere lyset, der udsendes af brint og ilt, kan astronomer bestemme galaksernes 3D-placeringer i forhold til lyse kvasarer.

ASPIRE-teamet ved University of Arizonas Steward Observatory leder et sådant projekt. De har allerede identificeret en protocluster omkring en usædvanlig lysstærk kvasar og bekræftet den med spektre fra 12 galakser. En anden undersøgelse opdagede over hundrede galakser i nærheden af ​​den mest lysende kvasar kendt i det tidlige univers, hvor 24 af dem var tæt på eller inden for kvasarens nabolag.

James Webb-rumteleskopets bredfelts spalteløse spektrograf har løftet om at give os et hidtil uset syn på kvasarmiljøer, hvilket giver os mulighed for yderligere at forstå de kosmiske kvarterer, hvori supermassive sorte huller findes.

Definitioner:

– Supermassivt sort hul: et sort hul med en masse millioner eller milliarder af gange Solens masse.

– Quasar: et meget lyst og kraftfuldt objekt, drevet af et supermassivt sort hul i midten.

– Værtsgalakse: galaksen, der indeholder et supermassivt sort hul.

– Protocluster: en samling af galakser, før de kollapser til et enkelt objekt.

– Spectra: fordelingen af ​​bølgelængder, der udsendes eller absorberes af et objekt, der giver væsentlig information om objektets egenskaber og afstand.

– James Webb Space Telescope: et kommende rumteleskop, der vil blive opsendt af NASA, designet til at studere universets tidlige galakser og stjerner.

kilder:

– Selve kildeartiklen indeholder ingen eksterne kilder eller URL'er.