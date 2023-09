Finder Starlink-satellitter på nattehimlen

Hvis du kigger op på nattehimlen en klar aften, har du muligvis en chance for at få øje på Starlink-satellitterne. Starlink er et satellitnetværk drevet af SpaceX, der har til formål at bringe billigt internet til fjerntliggende områder og landdistrikter rundt om i verden.

I modsætning til hvad folk tror, ​​kommer lysene, vi ser fra disse satellitter, faktisk ikke fra satellitterne selv. I stedet er det, vi ser, satellitterne, der reflekterer sollys, hvilket får dem til at fremstå lyse og synlige for det blotte øje.

Hvis du er interesseret i at få et glimt af disse satellitter, er tirsdag aften måske din mulighed. Ifølge Starlink-webstedet er der mulighed for en lysende gennemgang af Starlink-105 omkring kl. 8 tirsdag. Det er dog vigtigt at bemærke, at flere faktorer som vejrforhold og satellitpositionering kan påvirke synligheden af ​​disse pas.

Hvis du vil øge dine chancer for at spotte satellitterne, anbefales det at finde en placering væk fra skarpt lys, såsom gadelygter eller bygninger, og rette blikket mod den nordvestlige himmel.

Selvom det kan være en spændende oplevelse at observere disse satellitter, er det vigtigt at respektere nattehimlen og minimere lysforurening så meget som muligt. At tage sig tid til at værdsætte vidunderet ved menneskelig innovation og vores evne til at forbinde selv de fjerneste hjørner af verden kan virkelig være en ydmygende oplevelse.

