Gammel kæmpe gravet: Portugisisk mand opdager det mulige største dinosaurskelet i Europa

En portugisisk mand gjorde en forbløffende opdagelse, da han renoverede sin ejendom i det centrale Portugal. Under byggearbejde fandt han fragmenter af forstenede knogler i sin gård, hvilket førte til opgravningen af, hvad der kunne være det største dinosaurskelet, der nogensinde er fundet i Europa.

Forskere blev advaret om opdagelsen i 2017, og i sidste måned blev adskillige vigtige skeletelementer udgravet fra stedet. Palæontologer mener, at dinosauren kan have været omkring 82 fod lang (25 meter), hvilket gør den til et af de største eksemplarer fundet i Europa og muligvis endda i verden.

Instituto Dom Luiz, et forskningsinstitut ved Det Naturvidenskabelige Fakultet ved Universitetet i Lissabon, leder udgravningen og undersøgelsen af ​​de forstenede rester. De skeletelementer, der hidtil er indsamlet, omfatter ryghvirvler og ribben, med ribbenene bemærkelsesværdigt velbevarede i deres oprindelige anatomiske position, en sjældenhed i dinosaurfossiler.

Fossilernes bevaringsegenskaber og deres arrangement tyder på sandsynligheden for at opdage flere dele af dinosaurens skelet i fremtidige udgravningskampagner. Holdet mener, at denne person kan være en Brachiosaurus altithorax, en Giraffatitan brancai eller endda en tidligere ukendt art fra sen jura ved navn Lusotitan atalaiensis, fundet i Portugals vestlige region.

Fundet af dette kolossale dinosaurskelet åbner nye muligheder for at forstå Jordens gamle historie og kaster lys over mangfoldigheden af ​​dinosaurarter i Europa. Yderligere udgravninger og analyser vil hjælpe med at opklare mysterierne omkring denne ekstraordinære og historiske opdagelse.

