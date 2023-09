Polaris Spaceplanes gennemfører vellykkede testflyvninger til MIRA-Light Prototype

Det tyske rumfartsfirma, Polaris Spaceplanes, har for nylig afsluttet en 15-flyvnings testkampagne for sit MIRA-Light prototype køretøj. Over en tre-dages periode mellem 22. august og 8. september havde flyvningerne til formål at demonstrere mini-rumflyets aerodynamik og flyvekontrolsystemer. Prototypen, der kun målte 8.2 meter i længden, brugte fire elektriske blæsere til fremdrift.

Under 10 af de 15 flyvninger var MIRA-Light udstyret med en simuleret aerospike-motor for at vurdere dens indvirkning på køretøjets ydeevne. I løbet af testkampagnen akkumulerede prototypen cirka 40 minutters flyvetid, hvilket markerede en vellykket milepæl for Polaris Spaceplanes.

Fremover vil de indsamlede data fra MIRA-Light-flyvningerne blive brugt til at udvikle et MIRA-fartøj i større skala. Denne næste iteration vil måle næsten 14 fod (4.25 meter) og vil være udstyret med en egentlig lineær aerospike-motor for at muliggøre test af integrerede flyvesystemer.

MIRA- og MIRA-Light-prototyperne fungerer som forløbere for Polaris Spaceplanes' ultimative demonstrationsmodel, NOVA. Efter den vellykkede test af MIRA-køretøjet planlægger Polaris at skalere designet yderligere op til en længde på 22 fod (6.7 meter) for NOVA-modellen. NOVA vil bruge fire petroleumsdrevne jetmotorer, ud over dens funktionelle aerospike-motor, der muliggør fuld raketdrevne flyvninger med supersoniske hastigheder i Jordens øvre atmosfære.

Forudsat at de kommende demonstrationsmissioner for MIRA går godt, sigter Polaris Spaceplanes mod at begynde at flyve med NOVA-modellen i 2024. Disse prototyper er en del af en bredere plan fra virksomheden om at udvikle et multifunktionelt, hypersonisk transportkøretøj kaldet AURORA. Den forudsete AURORA er designet til at transportere en nyttelast på op til 22,000 pund (10,000 kg) til suborbitale hastigheder eller op til 2,200 pund (1,000 kg) til en hvilken som helst skrå bane.

Polaris Spaceplanes har sat sigte på at flyve AURORA-fartøjet engang mellem 2026 og 2027, hvilket viser sin forpligtelse til at fremme rumfartsteknologi og skubbe grænserne for rumudforskning.

kilder:

– Europæisk rumfart

– Polaris Spaceplanes' hjemmeside