Opdagelsen af ​​polare ringgalakser kaster lys over galaktiske strukturer

Galakser kommer i forskellige former, og vores forståelse af dem har udviklet sig, efterhånden som vi udvider vores observationer ud over det visuelle spektrum. Polarringgalakser (PRG'er) er en unik type galakse kendetegnet ved en ydre ring af gas og stjerner, der hælder vinkelret på det galaktiske plan. Disse ringe, der ofte primært består af diffus brintgas, er typisk kun synlige ved radiobølgelængder.

Selvom polarringgalakser først blev opdaget i 1978, forbliver dannelsesprocessen af ​​disse galaktiske strukturer et mysterium. En teori antyder, at ringene er et resultat af galaktiske kollisioner, hvor brintgassen fra kolliderende galakser kastes ud i en polær linjeføring. Derfor mente man, at polarringgalakser var sjældne. En nylig undersøgelse af galakser udført som en del af WALLABY-projektet indikerer dog, at PRG'er kan være mere almindelige end tidligere antaget.

WALLABY-projektet, som står for Widefield ASKAP L-band Legacy All-sky Blind surveY, har til formål at skabe et højopløseligt kort over neutral brint på den sydlige halvkugles himmel. Ved at kortlægge den intergalaktiske gas og den brint, der omgiver galakser, giver undersøgelsen værdifuld indsigt i strukturerne af disse kosmiske objekter. I den indledende fase af undersøgelsen blev cirka 600 galakser kortlagt, og to polarringgalakser blev identificeret.

Baseret på disse resultater anslås det, at 1 % til 3 % af de undersøgte galakser i WALLABY vil udvise polære ringstrukturer. Efter afslutningen af ​​undersøgelsen er det muligt, at hundredvis af polarringgalakser vil blive opdaget, hvilket markant øger vores viden om disse gådefulde galaktiske formationer. Desuden vil overfloden af ​​data indsamlet gennem dette projekt give astronomer en dybere forståelse af, hvordan disse ejendommelige galakser dannes og udvikler sig. Det kan også give værdifuld indsigt i samspillet mellem mørkt stof og galakser.

Overordnet set tilbyder opdagelsen af ​​polarringgalakser og det igangværende WALLABY-projekt en lovende vej til at udforske de skjulte strukturer i galakser og optrevle universets mysterier.

Definitioner:

– Polarringgalakser (PRG'er): Spiralgalakser eller elliptiske galakser med en ydre ring af gas og stjerner skråtstillet nogenlunde vinkelret på det galaktiske plan.

– WALLABY: Widefield ASKAP L-band Legacy All-sky Blind surveY, et projekt, der har til formål at skabe et højopløsningskort over neutral brint på den sydlige halvkugles himmel.

kilder:

– Deg, N., et al. "WALLABY pilotundersøgelse: de potentielle polarringgalakser NGC 4632 og NGC 6156." Månedlige meddelelser fra Royal Astronomical Society 525.3 (2023): 4663-4684.