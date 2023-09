Genopdag spilleglæden for at forbedre den fysiske aktivitet

Kun en lille procentdel af mennesker i den vestlige verden får nok fysisk aktivitet på daglig basis. Mens mange henvender sig til fitness-trackere, disciplin eller hjemmetræningsudstyr som potentielle løsninger, foreslår Darryl Edwards, at der er en bedre mulighed: at genopdage fornøjelsen ved at lege.

Darryl, grundlæggeren af ​​Primal Play Method, deltog i en podcast for at diskutere den stillesiddende epidemi, der påvirker både voksne og børn. Han hævder, at afhængighed af teknologi og viljestyrke alene ikke vil løse problemet. I stedet fortaler han for at omfavne den iboende motivation, der kommer af at engagere sig i leg.

Under podcasten giver Darryl praktiske forslag til, hvordan man genindfører leg i vores liv. En idé er at kompilere en legehistorie, som ville involvere at genkalde og fejre de glædelige øjeblikke af leg fra vores fortid. Han foreslår også at omfavne "primale bevægelser", der efterligner den måde, dyr og børn bevæger sig på, samt at overvinde frygten for at se fjollet ud, mens de gør det.

Fordelene ved at inkorporere mere bevægelse i vores liv går ud over fysisk sundhed. Darryl forklarer, at udforskning af vores evner og miljø gennem leg kan give os glæde og en følelse af tilfredsstillelse. Selv verdslige aktiviteter kan gøres mere legende, hvilket gør det nemmere at inkorporere bevægelse i vores travle voksenliv.

Ved at prioritere leg kan individer finde en mere bæredygtig og underholdende måde at øge deres fysiske aktivitetsniveau på. I stedet for at stole på ydre motivation eller tvinge sig selv til at træne, kan de udnytte den medfødte glæde, der kommer fra leg. Genopdagelse af fornøjelsen ved leg kan være et stærkt redskab til at bekæmpe den stillesiddende livsstil, der er fremherskende i det moderne samfund.

Definitioner:

1. Stillesiddendehed: en livsstil karakteriseret ved minimal fysisk aktivitet og længere siddende eller liggende perioder.

2. Primal Play Method: en fitnesstilgang, der lægger vægt på naturlige bevægelser og leg for at øge det fysiske aktivitetsniveau.

kilder:

