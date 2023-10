Træer kan kommunikere og advare hinanden om fare, viser undersøgelser

En ny undersøgelse offentliggjort i Nature Communications afslører, hvordan træer på Jorden kan kommunikere og advare hinanden om fare. Forskere fandt ud af, at skadede planter udsender kemiske forbindelser, der kan infiltrere en sund plantes væv og udløse forsvarsreaktioner inde fra dens celler. Denne opdagelse kan have betydelige konsekvenser for befæstelse af planter mod insektangreb eller tørke.

Konceptet med "talende" træer blev først udforsket i 1980'erne, da videnskabsmænd observerede, at træer producerede kemikalier for at afskrække insekter, når de blev angrebet. Interessant nok udviste sunde træer af samme art i nærheden også de samme kemiske forsvar, selv uden rodforbindelser til de beskadigede træer. Dette antydede, at træer kommunikerede med hinanden gennem luften, et fænomen kendt som planteaflytning.

I løbet af de sidste fire årtier er mere end 30 plantearter blevet observeret involveret i celle-til-celle-kommunikation gennem emission af flygtige organiske forbindelser. Indtil nu var det dog uklart, hvilke forbindelser der var vigtige, og hvordan de blev opfattet af planter.

Den nylige undersøgelse kastede lys over disse spørgsmål ved manuelt at knuse blade og placere larver på Arabidopsis-sennep eller tomatplanter. Dette udløste emissionen af ​​forskellige grønne bladflygtige stoffer, som derefter blev spredt til sunde planter. Holdet genetisk modificerede de sunde planter, så calciumioner fluorescerede, når de blev aktiveret inde i individuelle celler, hvilket gjorde det muligt for dem at spore planternes reaktioner.

Forskerne opdagede, at kun to specifikke grønne bladflygtige stoffer syntes at øge calciumionerne i cellerne i sunde planter. Calciumsignalering i planter spiller en rolle i at aktivere forsvarsreaktioner, såsom at lukke blade eller fordøje insekter. Holdet fandt også ud af, at forbindelserne blev absorberet gennem stomata, som tillader planter at udveksle gasser under fotosyntese, hvilket indikerer, at de trænger ind i plantens indre væv.

Med denne nyfundne forståelse mener videnskabsmænd, at det kan være muligt at immunisere planter mod trusler og stressfaktorer ved at udsætte dem for de tilknyttede forbindelser. Dette kan reducere behovet for pesticider i landbruget og gøre planterne mere modstandsdygtige over for tørke.

Yderligere forskning er nødvendig for at forstå, hvorfor kun specifikke forbindelser udløser calciumsignalering og for at identificere de receptorer i planter, der interagerer med disse forbindelser.

Samlet set giver denne undersøgelse betydelig indsigt i plantekommunikation og åbner muligheder for at udvikle strategier til at beskytte planter mod skade, før det overhovedet opstår.

