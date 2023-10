Krymper Mercury stadig?

By

Merkur, den mindste planet i solsystemet, er gradvist faldet i de sidste tre milliarder år. Nyere forskning tyder dog på, at denne proces stadig er i gang og bliver mere betydningsfuld. Reduktionen i Mercurys radius har ført til dannelsen af ​​rynker, kendt som "scarps", på overfladen.

Forskere vurderer, at Merkurs radius er faldet med 7 km, siden det første bevis på dets svind blev observeret i 1974. Tabet af indre varme over tid har fået volumen af ​​planetens sten- og metalsammensætning til at falde betydeligt. Den hastighed, hvormed Mercurys radius i øjeblikket krymper, og varigheden af ​​denne proces er endnu ikke kendt.

Ifølge en undersøgelse offentliggjort i Nature Geoscience kan Merkur opleve sit mest markante svind i nyere tid. Forskere fra The Open University i Storbritannien opdagede en unik geologisk struktur, kaldet grabens, gennem global kortlægning af tektoniske træk ved hjælp af billeder fra MESSENGER-missionen.

I modsætning til rynker eller scarps, som er gamle formationer, er grabens nyere. De er små strukturer dannet på grund af bøjning og strækning af planetens skorpe. Grabens giver en fordel i forhold til scarps, fordi de er mindre i størrelse og giver forskere mulighed for at studere den igangværende aktivitet af Mercurys forkortende strukturer.

Undersøgelsen identificerede 48 bestemte grabens og 244 sandsynlige grabens på Mercurys overflade. Disse strukturer anslås til at være 300 millioner år gamle eller yngre, hvilket indikerer, at Merkurs krympningsproces stadig er aktiv i nyere geologiske tider.

Yderligere udforskning af Merkurs overflade forventes at give mere indsigt i dens igangværende transformation. BepiColombo, et rumfartøj, der blev opsendt i 2018, vil udføre højopløsningsbilleder af Merkurys overflade i slutningen af ​​2025 eller begyndelsen af ​​2026. Disse nye data kan hjælpe med at afdække mysterierne bag Merkurs krympning og give en dybere forståelse af planetens udvikling.

