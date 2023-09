Pink Diamonds: Afsløring af oprindelsen af ​​de sjældne og værdifulde ædelstene

Australske forskere fra Curtin University i Perth har gjort betydelige opdagelser om oprindelsen af ​​lyserøde diamanter. Disse sjældne og værdifulde ædelstene, kendt for deres fantastiske rosenrøde farve, viste sig at være dannet for mere end 1.3 milliarder år siden under opløsningen af ​​et tidligt superkontinent. Lyserøde diamanter, som faktisk er beskadigede diamanter med et forvrænget krystalgitter, tilbyder en unik skønhed, der koster noget.

Størstedelen af ​​lyserøde diamanter i verden, over 90 procent, kom fra den nu lukkede Argyle-mine i det vestlige Australien. Ud af hver tusind ædelsten var kun få de meget eftertragtede lyserøde sten. Forskerholdet ledet af Dr. Hugo Olierook vurderede, at disse diamanter blev skubbet mod jordens overflade under Nunas død, et af de tidligste superkontinenter. Dette tyder på, at andre gamle kontinentale knudepunkter kan rumme flere af disse pulserende ædelstene.

Argyle-diamanterne dannede sig dybt under jorden nær de stabile kontinentale rødder. Da landmasser kolliderede for at danne Nuna, fik trykket, der blev genereret nær Australiens nordvestlige kant, de engang klare diamanter til at skifte farve. Forskning udført af Dr. Robert Pidgeon og hans team i slutningen af ​​1980'erne antydede, at det udbrud, der bragte diamanterne til overfladen, fandt sted for cirka 1.2 milliarder år siden. Der blev dog sat spørgsmålstegn ved nøjagtigheden af ​​dette skøn på grund af potentielle ændringer forårsaget af en gammel sø.

Ved hjælp af avanceret laserstråleteknologi var forskerne i stand til at producere et mere nøjagtigt skøn over Argyle-klippernes alder. Deres analyse afslørede, at udbruddet skete for cirka 1.3 milliarder år siden, i overensstemmelse med tidspunktet for Nunas brud. Udtyndingen af ​​den kontinentale kant under dette opbrud lettede sandsynligvis bevægelsen af ​​diamantrig magma til overfladen.

Forbindelsen mellem kontinental rifting og diamantdannelse er ikke et nyt koncept, men forbliver et emne for debat. Den nye undersøgelse bidrager til en bedre forståelse af, hvordan superkontinents opbrud kan udløse diamantrige udbrud. Der er dog stadig ubesvarede spørgsmål vedrørende den overflod af kulstof, der er nødvendig for dannelsen af ​​Argyles diamanter.

Denne forskning repræsenterer et væsentligt skridt i at optrevle den komplekse proces, der førte til skabelsen af ​​Argyles unikke og værdifulde lyserøde diamanter. Yderligere undersøgelser er stadig nødvendige for at give en fuldstændig forståelse af dette gamle system. Som med mange aspekter af naturen, vil overraskelser helt sikkert fortsætte med at dukke op.

