The Smithsonian afslører fragmenter af Asteroid Bennu som et vindue ind i universet

Efter en episk rejse, der spænder over 200 millioner miles gennem rummet, leverede OSIRIS-REx-rumfartøjet succesfuldt fragmenter af asteroiden Bennu til Jorden i slutningen af ​​september. Smithsonians National Museum of Natural History vil nu fremvise disse dyrebare prøver, der tilbyder en enestående mulighed for besøgende at se kosmos vidundere tæt på.

Den meget ventede offentlige visning af asteroideprøven finder sted fredag ​​den 3. november i museets Janet Annenberg Hooker Hall of Geology, Gems, and Minerals meteoritgalleri i Washington, DC. Udstillingen vil indeholde uberørte mørke sten og støv indsamlet fra Bennu , der giver et indblik i vores solsystems gamle historie.

Til asteroidefragmenterne vil der være skalamodeller af OSIRIS-Rex-rumfartøjet, med tilladelse fra Lockheed Martin, og Atlas V 411-raketten, der transporterede rumfartøjet, udlånt fra United Launch Alliance. Denne omfattende udstilling har til formål at fordybe besøgende i forviklingerne af rumudforskning.

Kurator for meteoritter, Tim McCoy, som har været involveret i OSIRIS-REx-missionen, udtrykte sin begejstring for denne banebrydende udstilling: "Denne udstilling er vores første chance for at dele denne utrolige rejse med offentligheden."

Bennu, en lille jordnær asteroide, har betaget videnskabsmænd på grund af dens potentielle forbindelse til en større kulstofrig asteroide, der eksisterede for milliarder af år siden. Dens nærhed til Jorden hvert sjette år vakte NASAs interesse, hvilket førte til OSIRIS-Rex-missionen. I oktober 2020 landede rumfartøjet med succes på Bennus overflade og indsamlede en stenet prøve.

Mens missionen stødte på mindre tilbageslag, lykkedes det det dedikerede hold at udvinde en rigelig mængde støv og sten fra TAGSAM-hovedet, som havde svært ved at bruge fastgørelsesanordninger. Disse prøver har allerede overgået NASA's oprindelige mål om at indsamle 60 gram affald, med et nuværende tal på 2.48 ounce (70.3 gram).

Foreløbig analyse af prøven har afsløret en overflod af kulstof- og vandmolekyler, hvilket giver værdifuld indsigt i vores planets tidlige dannelse. Tim McCoy understregede betydningen af ​​disse fund og sagde, "prøverne af Bennu har løftet om at fortælle os om vandet og organiske stoffer, før livet kom til at danne vores unikke planet."

Sørg for at besøge Smithsonians National Museum of Natural History for at se denne ekstraordinære udstilling, der bygger bro mellem menneskeheden og universets store udstrækning.

FAQ

Q: Hvordan kan jeg observere fragmenterne fra asteroiden Bennu?

A: Fragmenterne fra asteroiden Bennu kan observeres på Smithsonians National Museum of Natural History i Washington, DC

Q: Hvornår finder udstillingen sted?

A: Udstillingen åbner fredag ​​den 3. november.

Q: Hvad vil der ellers blive vist ud over asteroidefragmenterne?

A: Udstillingen vil også vise skalamodeller af OSIRIS-Rex-rumfartøjet og Atlas V 411-raketten.

Spørgsmål: Hvilke interessante opdagelser er blevet gjort fra prøverne indtil videre?

A: Foreløbig analyse af prøverne har afsløret en overflod af kulstof- og vandmolekyler, hvilket giver indsigt i vores planets tidlige dannelse.

Q: Hvor meget affald er der blevet indsamlet fra asteroiden Bennu?

A: NASA har genvundet 2.48 ounce (70.3 gram) sten og støv, hvilket overgår det oprindelige mål om at indsamle 60 gram affald.