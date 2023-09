I 1935 engagerede Albert Einstein og Erwin Schrödinger en heftig debat om virkelighedens natur og begrebet sammenfiltring. Mens Einstein troede på lokalitetsprincippet, opdagede Schrödinger det mærkelige fænomen sammenfiltring, hvor to partiklers egenskaber bliver sammenflettet uanset deres afstand. Dette så ud til at overtræde Einsteins teori om, at ingen indflydelse kan rejse hurtigere end lyset. Imidlertid har fysikere siden forstået, at sammenfiltring ikke har nogen fjern indflydelse og kun kan distribuere viden om resultatet af en måling.

For nylig har forskere gjort en fascinerende opdagelse om sammenfiltring. Når partikler bliver viklet ind, spreder sammenfiltringen sig naturligt gennem en gruppe partikler og danner et indviklet net af uforudsete begivenheder. Men hvis partiklerne ofte måles, ødelægges sammenfiltringen, hvilket forhindrer dannelsen af ​​banen. Denne overgang mellem web- og ingen web-tilstande indikerer en ændring i informationsstrukturen og er blevet sammenlignet med en faseovergang i information.

For at observere denne faseovergang i aktion gennemførte en trio af hold meta-eksperimenter ved hjælp af kvantecomputere for at måle, hvordan målinger selv påvirker informationsstrømmen. De bekræftede, at en delikat balance mellem sammenfiltring og måling kan opnås. Denne opdagelse har udløst en bølge af forskning i de potentielle anvendelser af sammenfiltring og måling.

Et samarbejde, der faldt over denne forviklingsovergang, begyndte over en samtale om et grundlæggende spørgsmål vedrørende sammenfiltring over klæbrig toffee-budding. Forskerne udvidede begrebet sammenfiltring fra et par partikler til en kæde af partikler og undersøgte, hvordan måling påvirker sammenfiltringsentropien, som kvantificerer mængden af ​​ikke-lokal information, der er lagret mellem partiklerne.

Samlet set kaster denne forskning nyt lys over den komplekse adfærd af sammenfiltring og dens forhold til information. At forstå dette fænomen vil ikke kun fremme vores viden om kvantemekanik, men kan også føre til revolutionerende anvendelser inden for informationsteknologi.

