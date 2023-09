Udforskning af sammenfiltringens mærkelige verden: En faseovergang i information

I 1935 befandt Albert Einstein og Erwin Schrödinger sig i en strid om virkelighedens natur. Einstein troede på lokalitetsprincippet, som sagde, at ingen begivenhed på et sted øjeblikkeligt kunne påvirke et fjerntliggende sted. Schrödinger på den anden side opdagede sammenfiltring, et fænomen i kvantemekanikken, hvor to partikler bliver forbundet, og deres skæbner bliver flettet sammen.

Mens Einstein fandt sammenfiltring foruroligende og argumenterede for, at det krænkede hans forestilling om lokalitet, er fysikere i dag kommet til at forstå det anderledes. De ved nu, at sammenfiltring ikke har fjern indflydelse eller magt til at skabe et bestemt resultat på afstand. I stedet kan den kun distribuere viden om dette resultat. Forviklingseksperimenter er blevet rutine i de senere år, og de har vundet Nobelprisen.

Men der er mere til sammenfiltring end blot par af partikler. Nyere forskning har afsløret, at sammenfiltring kan spredes gennem grupper af partikler og danne et indviklet net af uforudsete begivenheder. Denne bane kan blive forstyrret ved hyppige målinger, hvilket forårsager, at sammenfiltringen ødelægges og forhindrer banen i at dannes. Fysikere har kaldt denne overgang fra webtilstanden til no-webtilstanden som en faseovergang i information.

For yderligere at forstå denne faseovergang gennemførte flere hold af fysikere meta-eksperimenter ved hjælp af kvantecomputere. Disse eksperimenter havde til formål at måle, hvordan målinger i sig selv påvirker informationsstrømmen. Den delikate balance mellem sammenfiltring og måling blev bekræftet, hvilket udløste yderligere forskning i mulighederne for sammenfiltring og måleinteraktioner.

Et samarbejde faldt over forviklingsovergangen under en samtale om klæbrig toffee-budding. Fysikerne Brian Skinner og Adam Nahum diskuterede forholdet mellem sammenfiltring og information. De indså, at målinger af sammenfiltrede partikler kan reducere uvidenhed om andre partiklers tilstand. Den mængde, hvormed en måling reducerer uvidenhed, er kendt som entanglement-entropien, målt i bits.

Skinner og Nahum udvidede dette koncept til en kæde af partikler, hvor sammenfiltring hopper fra den ene partikel til den næste. De fandt ud af, at sammenfiltringsentropien kan give indsigt i, hvor fuldt sammenfiltret kæden er. Ved at ændre timingen af ​​målingerne opdagede de faseovergangen fra webtilstanden til no-webtilstanden.

Denne forskning fremhæver kompleksiteten og potentialet ved sammenfiltring i kvantemekanikkens verden. Det viser, at sammenfiltring kan eksistere ud over par af partikler og har vidtrækkende konsekvenser for distributionen og strukturen af ​​information.

Definitioner:

– Sammenfiltring: I kvantemekanikken er sammenfiltring et fænomen, hvor to partikler bliver forbundet, og deres skæbner bliver flettet sammen.

– Lokalitet: Lokalitetsprincippet siger, at ingen begivenhed på et sted øjeblikkeligt kan påvirke et fjerntliggende sted.

– Faseovergang: I fysik refererer en faseovergang til en ændring i stoffets tilstand, såsom fra væske til fast stof.

– Entanglement Entropy: Entanglement-entropien kvantificerer sammenfiltringen mellem to objekter eller mængden af ​​information om et objekt, der er lagret ikke-lokalt i et andet.

kilder:

– Originalkilde: Quanta Magazine-artikel af Natalie Wolchover

– Ingen yderligere kilder angivet