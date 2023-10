Nye atomisk tynde materialer med unikke egenskaber opdaget

Forskere fra MIT og kolleger har fået et gennembrud inden for kvasikrystaller ved at opdage en enkel og fleksibel metode til at skabe nye atomisk tynde materialer med unikke egenskaber. Forskningen, offentliggjort i Nature, fremmer ikke kun vores forståelse af kvasikrystaller, men åbner også muligheder for at udforske eksotiske fænomener, der kan føre til vigtige anvendelser og fremskridt inden for fysik.

Kvasikrystaller er en klasse af materialer, der har forvirret forskere siden deres opdagelse i 1980'erne. De udviser mønstre, der hverken er helt krystallinske eller amorfe, hvilket gør dem svære at studere. Men de besidder spændende egenskaber, der kan have betydelige implikationer på forskellige områder, især i udviklingen af ​​mere effektive elektroniske enheder gennem en dybere forståelse af superledning.

Forskningen kombinerer felterne kvasikrystaller og twistronics, som involverer lagdeling af atomisk tynde materialer i en lille vinkel for at skabe et moiré-supergitter. Ved at manipulere antallet af elektroner, der tilføjes til systemet, kan forskere skræddersy materialets opførsel og låse op for interessante fænomener. Twistronics har i de senere år fået opmærksomhed for sit potentiale i at skabe nye atomisk tynde kvantematerialer.

I deres eksperimenter lagde forskerne tre lag grafen oven på hinanden, med to af arkene snoet i forskellige vinkler. Overraskende nok resulterede dette arrangement i dannelsen af ​​en kvasikrystal. Kvasikrystaller er kendt for deres usædvanlige mønstre, der ligger mellem almindelige krystaller og amorfe materialer. Opdagelsen af ​​en kvasikrystal skabt med en relativt simpel metode giver en ny platform til at studere disse materialer og deres elektroniske egenskaber.

For at få en dybere forståelse af kvasikrystallen samarbejdede forskerne med professor Ron Lifshitz fra Tel Aviv University, en ekspert i kvasikrystaller. Med Lifshitz' vejledning var holdet i stand til at tune moiré-kvasikrystal til at udvise superledning og tegn på symmetribrud, hvilket indikerer stærke elektroninteraktioner.

Selvom der stadig er mange mysterier omkring disse nye atomisk tynde materialer, har opdagelsen åbnet spændende muligheder for yderligere forskning og udforskning af deres unikke egenskaber. Evnen til at skabe og manipulere kvasikrystaller på en kontrolleret måde kunne bane vejen for udviklingen af ​​avancerede elektroniske enheder og nye grænser inden for fysik.

