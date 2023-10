Forskere manipulerer lys for at efterligne tyngdekraftseffekter og åbner muligheder for 6G-kommunikation

En nylig undersøgelse offentliggjort i Physical Review A har afsløret, at et team af forskere var i stand til at manipulere lysets adfærd på en måde, der replikerer virkningerne af tyngdekraften. Ledet af professor Kyoko Kitamura fra Tohoku University undersøgte forskerne, om gitterforvrængning i fotoniske krystaller kunne frembringe pseudotyngdekraftseffekter. Fotoniske krystaller er materialer, der kan kontrollere og manipulere lys gennem et periodisk arrangement af forskellige materialer.

Ved at introducere gitterforvrængning til de fotoniske krystaller forstyrrede forskerne den regelmæssige afstand og skabte en buet strålebane inde i krystallen, der ligner lysets vej nær massive himmellegemer som sorte huller. Ved hjælp af siliciumforvrængede fotoniske krystaller og terahertz-bølger demonstrerede holdet med succes afbøjningen af ​​disse bølger.

Implikationerne af denne forskning er enorme, med betydelige implikationer for optik, materialevidenskab og udviklingen af ​​6G-kommunikation. Evnen til at manipulere lys på en måde svarende til tyngdekraften åbner muligheder for avancerede anvendelser inden for telekommunikation. Ved at udnytte gravitationseffekter kunne fotoniske krystaller bane vejen for fremskridt inden for gravitonfysik.

Denne undersøgelse viser fotoniske krystallers potentiale til at bøje lys og kontrollere dets adfærd, hvilket giver forskere et nyt værktøj til at udforske manipulation af lys på forskellige områder. Resultaterne fremhæver vigtigheden af ​​at forstå og gentage tyngdekraftens virkninger i udviklingen af ​​innovative teknologier. Denne forskning udvider ikke kun vores viden om lysmanipulation, men har også vidtrækkende implikationer for fundamental fysik.

